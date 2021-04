Le Dr Fauci est-il le "père de la pandémie" ? (The Washington Times)

L'ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Robert Redfield, pense que le virus SRAS-CoV-2 provient de l'Institut de virologie de Wuhan.

Si le Dr Redfield a raison - et il est presque certain que c'est le cas - alors le Dr Anthony Fauci, des National Institutes of Health, doit assumer une responsabilité importante pour une pandémie mondiale qui a tué plus d'un demi-million d'Etatsuniens, poussé des dizaines de millions d'Etatsuniens au chômage et drainé des billions de dollars de richesse de l'économie étatsunienne.

Le SRAS-CoV-2 est apparu pour la première fois à l'automne 2019 à plusieurs kilomètres d'un marché humide de Wuhan, en Chine, et du laboratoire de Wuhan. La théorie du "marché humide" postule que le virus est passé d'un animal à l'homme alors que l'animal infecté était dépecé, cuisiné et consommé. L'autre théorie, celle du "laboratoire de Wuhan", postule que le virus s'est échappé du laboratoire.



La théorie du marché humide a un précédent historique récent. Le premier virus du SRAS en Chine, le SRAS-CoV-1, a rapidement été relié à un virus presque identique trouvé chez des chiens viverrins et des chats civettes palmés de l'Himalaya consommés sur les marchés.

Pourtant, après avoir testé des milliers d'animaux, aucun virologue n'a trouvé un "progéniteur direct" similaire du deuxième virus chinois du SRAS. Il est donc extrêmement improbable que le SRAS-CoV-2 provienne du marché humide de Wuhan. Il reste donc la théorie concurrente du laboratoire de Wuhan.