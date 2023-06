Pourquoi l'USAID a-t-elle financé le laboratoire de Wuhan ? Les contribuables ont financé la création d'agents pathogènes mortels (Unherd)

Pourquoi l'USAID a-t-elle financé le laboratoire de Wuhan ? Article originel : Why did USAID fund the Wuhan lab? Par Ashley Rindsberg Unherd, 8.06.23

C'est ainsi qu'est né le complexe de l'industrie biologique, qui a vu le jour lorsque les États-Unis ont commencé à prendre conscience de l'inévitabilité de la guerre biologique et du bioterrorisme - une inévitabilité qui s'est concrétisée une semaine seulement après le 11 septembre, lorsque des enveloppes contenant de l'anthrax à inhaler ont été envoyées par la poste dans tout le pays. Mais, comme pour le complexe militaro-industriel, l'émergence de l'infrastructure américaine de biodéfense allait bien au-delà de la défense contre les menaces potentielles. Il s'agissait de les anticiper, de les comprendre, de les espionner et de les créer. À bien des égards, le sentiment d'urgence fait écho au projet Manhattan, qui a montré à quel point une "élite scientifique et technologique" pouvait rapidement se rassembler autour d'un projet militaire de valeur stratégique. Par conséquent, la biodéfense américaine s'étend aujourd'hui aux départements de la défense, de la sécurité intérieure, de l'agriculture, du FBI, du département d'État et de la communauté du renseignement (sans parler des agences au niveau des États).

Le dernier discours public de Dwight Eisenhower en tant que président est surtout connu pour sa mise en garde contre la montée du complexe militaro-industriel. Mais ce discours contenait une autre prophétie brutale, largement oubliée et pourtant tout aussi importante. La "domination des universitaires de la nation par l'emploi, les allocations et le pouvoir de l'argent au niveau fédéral" constitue une grave menace, a-t-il averti. "Les politiques publiques pourraient elles-mêmes devenir captives d'une élite scientifique et technologique.

Curieusement, il semble qu'elle se soit également répandue dans l'aide étrangère étatsunienne. En avril, Samantha Power, ancienne militante des droits de l'homme et collaboratrice d'Obama, aujourd'hui administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a témoigné devant la commission sénatoriale des affaires étrangères. Le sénateur Rand Paul a posé la question suivante "L'USAID a-t-elle financé la recherche sur le coronavirus à Wuhan ?" En réponse, M. Power est resté évasif, affirmant à plusieurs reprises que le financement du laboratoire de Wuhan par l'USAID avait eu lieu "avant mon époque". Mais le témoignage de M. Power soulève une question bien plus importante : Pourquoi l'USAID a-t-elle financé des recherches risquées dans un laboratoire chinois que le ministère américain de l'énergie et le FBI considèrent aujourd'hui comme la source de la Covid ?

Depuis l'époque grisante de la pandémie, où les principaux scientifiques avaient recours à des téléphones jetables et à des réunions clandestines, les journalistes ont découvert des milliers de pages de courriels expurgés, des séquences de virus supprimées et des événements dissimulés liés à l'apparition du Covid. L'une des principales révélations de cette enquête de plusieurs années concerne les sommes considérables que le gouvernement américain a consacrées à la recherche sur les virus à risque dans le monde entier, et plus particulièrement en Chine. La grande majorité de ces fonds a été acheminée par l'intermédiaire d'une ONG basée à New York, EcoHealth Alliance, dirigée par le zoologiste britannique Peter Daszak. Et la plus grande partie des fonds américains acheminés par EcoHealth - pas moins de 65 millions de dollars - provenait de l'USAID. Même la pandémie n'a pas pu mettre un terme aux investissements. Pas plus tard que fin 2021, bien après qu'EcoHealth Alliance ait été réprimandée par les National Institutes of Health (NIH) pour des pratiques inappropriées concernant le financement du laboratoire de Wuhan, l'USAID a accordé à EcoHealth Alliance un montant supplémentaire de 4,67 millions de dollars...

Lire la suite