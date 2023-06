Un enregistrement secret "prouve que l'explosion d'un barrage est le fruit d'un sabotage russe qui a mal tourné" (The Telegraph)

Un enregistrement secret "prouve que l'explosion d'un barrage est le fruit d'un sabotage russe qui a mal tourné".

Article originel : Secret recording 'proves dam explosion was Russian sabotage gone wrong'

Par James Kilner

The Telegraph, 9.06.23

Des soldats russes pourraient avoir accidentellement fait sauter le barrage de Kakhovka lors d'une opération de sabotage qui aurait mal tourné, selon des transcriptions interceptées.

L'Ukraine a publié un enregistrement audio d'une conversation entre deux soldats russes qui prouve que la Russie a fait sauter le barrage.

L'un des soldats présumés y déclare : "Ils [l'artillerie ukrainienne] ont fait sauter le barrage : "Ils [l'artillerie ukrainienne] ne l'ont pas fait sauter. Notre groupe de sabotage était là. Ils voulaient effrayer les gens avec ce barrage. Cela ne s'est pas passé comme prévu."

L'authenticité de l'enregistrement n'a pas pu être vérifiée, mais il apporte des preuves supplémentaires aux accusations ukrainiennes selon lesquelles les soldats russes ont fait sauter le barrage il y a trois jours pour ralentir leur contre-offensive.

Vendredi, les services de renseignement étatsuniens ont également déclaré qu'il y avait eu une explosion au barrage de Khakovka juste avant qu'il ne se rompe...

