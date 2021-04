Les passeports vaccinaux prolongent les mesures de confinement (Wall Street Journal)

Alors que des dizaines de millions de personnes sont vaccinées contre la Covid-19, des responsables de pays aussi divers que l'État de New York, Israël et la Chine ont introduit des "passeports vaccinaux", et il est question de les rendre universels. L'idée est simple : Une fois que vous avez reçu vos vaccins, vous recevez un document ou une application téléphonique que vous utilisez pour entrer dans des lieux auparavant fermés à clé - restaurants, théâtres, stades, bureaux, écoles.

Cela ressemble à un moyen d'assouplir les restrictions coercitives de confinement, mais c'est le contraire. Pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder les restaurants. Dans la plupart des régions des États-Unis, les restaurants ont déjà rouvert, à capacité limitée dans certains endroits. Un passeport vaccinal interdirait l'entrée aux clients potentiels qui n'ont pas été vaccinés. Il restreindrait la liberté même de ceux qui l'ont reçue : Si vous êtes vacciné mais que votre conjoint ne l'est pas, oubliez les sorties au restaurant en couple.



Les avions et les trains, qui ont continué à fonctionner tout au long de la pandémie, seraient soudainement interdits aux personnes non vaccinées. Les seuls endroits où les restrictions seraient relativement assouplies seraient ceux qui sont encore totalement confinements, comme de nombreux lieux de spectacles et les écoles. Mais même dans ces cas-là, l'idée du passeport dépend du maintien des restrictions sous-jacentes, ce qui incite les autorités à les maintenir plus longtemps afin de surmonter la résistance au vaccin.

Le passeport vaccinal doit donc être compris non pas comme un assouplissement des restrictions, mais comme un dispositif coercitif destiné à encourager la vaccination. De telles mesures peuvent être légitimes : De nombreuses écoles exigent la vaccination contre des maladies infantiles courantes, et les visiteurs de certains pays africains doivent être vaccinés contre la fièvre jaune. Mais les passeports de vaccination Covid nuiraient à la santé publique au lieu de la favoriser...

