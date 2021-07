Actualités de UK Column du 9.07.21 (Vidéo)

Mike Robinson and Brian Gerrish with today's UK Column News.

00:20 - Grant Schapps Clarifies Vaccine Based Apartheid



Ross Dyer Tweet: - https://twitter.com/RossDyerTV/status/1413098799170469900



Alex Macheras Tweet: - https://twitter.com/AlexInAir/status/1413116058530107401











09:02 - One Rule For Them And.....



EU Commission Exemption: - https://bit.ly/3AFsWE9











10:18 - Vaccine Safety and Efficacy



LockDown Skeptics Resources: - https://bit.ly/3keV23p











11:41 - COVID Infection Rate Much Lower For The Vaccinated Honest!



Press Release: - https://bit.ly/3yEBjhb



REACT Study: - https://bit.ly/2Vhwj3I



ICL Report: - https://bit.ly/3qVxzW8











19:28 - Twitter Truth Rules Out Any Vaccination Comnparison With Nuremberg



Twitter Statement: - https://twitter.com/i/events/1413173001969827844



ABC Article: - https://archive.is/NduT5



Full Fact Article: - https://archive.is/C2SYj









25:35 - Australian Bizarre Vaccine Incident



Australian Article: - https://bit.ly/3k2MzAa



Guardian Article: - https://archive.is/Pjni7



Australian Data: - https://ourworldindata.org/covid-cases



CHD Article: - https://cutt.ly/zmRKHUi



BMJ Article: - https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4916











34:00 - Moderna mRNA vaccines for Flu and COVID combined



Mail Article: - https://archive.is/B1JLm











36:19 - 700,000 Fewer BBC Licence Fee Payers



BBC Annual Report: - https://bit.ly/3k1NcKm



PG Article: - https://bit.ly/3ANqNX2



BBC Article: - https://archive.is/it79r











40:19 - Police Planning For Protests



NPCC WP Report: - https://bit.ly/3AL7Xj3



HMICFRS Report: - https://bit.ly/2UxZK1a



Jo Boyd Book: https://www.youcaxton.co.uk/the-road-to-kill-the-billjoseph-boyd/



ES Article: - https://archive.is/wtTJF



CTPUK Tweet: - https://twitter.com/TerrorismPolice/status/1412338908650688513



BBC Propaganda: - https://archive.is/QitfW



Marianna Spring Profile: - https://twitter.com/mariannaspring



WHO: - https://bit.ly/2VpxYV8











49:46 - UK Life Sciences Industrial Complex Exports



Gov't Press Release: - https://bit.ly/2VhBPTY











52:26 - PCR Cases Scupper Tokyo Olympics



21CW Article: - https://bit.ly/3e0t8nH









54:19 - The Lambda Variant









56:38 - Genomic Sequencing of Babies Is Fine Apparently



GE Article: - https://cutt.ly/3mRXAE0











01:01:25 - DHSC Reports



Report 001: - https://cutt.ly/VmR4UZP



Report 002: - https://cutt.ly/fmR4F2Y



Report 003: - https://cutt.ly/omR4KN5



BBC Article: - https://archive.is/9pBdg









01:03:20 - Who Would Have Thought That a Test and Trace App for Doctors Would Result In Them All Having To Self Isolate?



Mail Article: - https://bit.ly/3wuP80c



Economist Article: - https://econ.st/3AFBaw1









01:06:37 - Biden Administration and Others To Go Door To Door To Coerce Vaccination



CBS Article: - https://cbsloc.al/2UxSpi8



21CW Article: - https://bit.ly/3htlpAP



InProportion2 Tweet: - https://twitter.com/InProportion2/status/1412425604083896334