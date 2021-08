L’implication du Mossad dans le scandale du logiciel Pegasus (Mondafrique)

L’affaire du logiciel espion Pegasus de l’entreprise israélienne NSO Group fait les grands titres des médias à travers le monde depuis une semaine. Les téléphones intelligents de centaines d’hommes d’État, de journalistes, de militants des droits de la personne et d’opposants politiques ont été infiltrés par des États autoritaires. Un article de Norman Lester, Journal de Montréal

Est-il possible que NSO Group opère indépendamment du gouvernement israélien? Jusqu’ici, uniquement le Washington Post et The Guardian se sont vraiment intéressés à la question. Des sources au sein des services de renseignements américains et européens ont confié au Post que le groupe NSO fournit au gouvernement israélien des informations sur ses clients et des renseignements sur des personnes ciblées. Normal… les fondateurs de NSO sont tous des anciens de l’unité 8200, la formation d’élite des services d’espionnage électronique d’Israël. Qui va croire qu’ils n’entretiennent plus aucune relation avec leurs vieux collègues et leurs anciens supérieurs? Les informations que le logiciel Pegasus collige sont les mêmes que celles que recueillent les agences de renseignement du monde entier sur leurs cibles.

De plus, le gouvernement israélien connaît les clients de NSO, puisqu’il accorde des autorisations d’exportation requises pour ses produits. Israël a ainsi permis au NSO Group de vendre Pegasus aux Saoudiens. Un accord d’une valeur d’au moins 55 millions de dollars. Même si, jusqu’à récemment, Israël et l’Arabie saoudite étaient des ennemis...

