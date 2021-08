Les vaccins contre la COVID-19 sont 98 fois plus mortels que les vaccins contre la grippe selon les rapports du VAERS (TrialSite News)

Les vaccins COVID-19 sont 98 fois plus mortels que les vaccins contre la grippe (selon les rapports du VAERS)

TrialSite News, 28 août 2021



Les chercheurs de TrialSite ont récemment comparé les rapports d'événements indésirables soumis au Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) après le déploiement des vaccins contre la COVID-19 aux chiffres associés aux vaccins contre la grippe au fil des ans. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre de rapports soumis au VAERS : au 6 août 2021, les rapports d'événements graves et de décès après la vaccination représentaient 39 % des événements graves et 51 % des décès de tous les rapports soumis au VAERS depuis 1990, sur la base des rapports du système concernant les États U.S et le district de Columbia. Ces données amènent à se poser quelques questions essentielles, notamment :

1) L'augmentation spectaculaire des rapports d'événements indésirables et de décès est-elle liée de manière causale aux vaccinations ?

2) Se pourrait-il que cette augmentation considérable du nombre d'événements indésirables et de décès signalés soit en fait due à ce que l'on appelle la "déclaration stimulée" ? C'est-à-dire que les gens (au moins 50 % de professionnels de la santé en plus) signalent un plus grand nombre d'incidents en raison d'une sensibilisation accrue à l'existence du VAERS et/ou d'une plus grande peur associée aux nouveaux vaccins contre la COVID-19...

