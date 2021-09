Selon un médecin, le NHS dissimule des informations importantes au public (Daily Sceptic)

Un médecin écrit : Le NHS dissimule des informations importantes au public

Article originel : A Doctor Writes: The NHS Is Concealing Important Information from the Public

Par Michael Curzon

Daily Sceptic, 18.09.21

Nous publions à nouveau un article de notre médecin interne, anciennement médecin-chef du NHS, sur le manque de fiabilité des chiffres officiels concernant les "patients hospitalisés en raison de la Covid". Cet article a été publié pour la première fois en juillet et ce n'est que maintenant que les médias grand public ont enfin compris que les chiffres relatifs aux patients hospitalisés dans le cadre du programme Covid du NHS ne sont pas fiables. Depuis que nous avons publié ce rapport, il y a eu au moins trois mises à jour du " calendrier des diagnostics primaires ", toutes montrant une surestimation constante de 25%.

Le jeudi, le NHS publie les données hebdomadaires récapitulatives concernant les patients Covid. Normalement, il s'agit d'une version plus granulaire des résumés quotidiens - elle contient des détails au niveau de l'hôpital et des chiffres sur la charge de travail non-Covid à des fins de comparaison. Ces données sont généralement intéressantes, mais pas particulièrement instructives. Hier, c'était une exception. Placé en bas de la page, presque comme une note de bas de page, se trouvait un supplément "Diagnostic primaire". Le graphique 1 montre les informations contenues dans cette feuille de calcul. Je la trouve étonnante. Il montre essentiellement que, depuis le 18 juin, le NHS sait que ses chiffres quotidiens concernant les patients hospitalisés dans le cadre du programme Covid sont, au mieux, peu fiables et, au pire, délibérément faux. Les barres jaunes représentent le nombre de patients hospitalisés dans le cadre du programme Covid, selon les informations fournies par le NHS à la nation. Les barres bleues correspondent au nombre de patients hospitalisés souffrant réellement des symptômes de la Covid - la différence entre les deux correspond aux patients hospitalisés qui ont été testés positifs pour la Covid mais qui étaient traités pour autre chose - où la Covid était effectivement une découverte fortuite mais non cliniquement pertinente.

Par exemple, le 27 juillet, le nombre total de lits occupés par des patients atteints de la Covid était de 5 021. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, nous n'étions pas autorisés à savoir que seuls 3 855 d'entre eux avaient été admis avec la Covid comme diagnostic principal. Depuis la mi-juin, le nombre réel de patients est régulièrement surestimé d'environ 25 % - les chiffres antérieurs à cette date ne sont pas disponibles.

En quoi cela est-il important ? D'une certaine manière, cela n'a pas beaucoup d'importance. Que la charge des patients hospitalisés sous Covid représente 5 % des lits disponibles ou 3,5 % n'est pas très significatif - cela reste une proportion relativement faible. Les responsables du NHS affirment déjà que même les patients Covid traités pour une autre pathologie ont besoin de procédures d'isolement et représentent une charge supplémentaire pour le système. Ils peuvent faire valoir que le NHS est toujours sous pression en raison des absences du personnel, des niveaux de stress et de l'arriéré des listes d'attente - il n'est donc pas vraiment important que les chiffres publiés soient quelque peu inexacts.

Mais cela a une grande importance. Tout d'abord, il montre clairement que le NHS a exagéré de 25% la charge de la Covid sur les hôpitaux depuis au moins le 18 juin et presque certainement depuis plus longtemps. Tous les dirigeants du NHS et les politiciens qui ont cité le nombre de patients hospitalisés en raison de la Covid au cours des six dernières semaines ont dressé un tableau sérieusement exagéré, bien pire que la situation réelle. Étaient-ils dans l'ignorance des chiffres réels ou ont-ils délibérément trompé le public ? La question se pose également de savoir si les ministres du gouvernement ont reçu les mêmes informations inexactes, ou s'ils savaient eux aussi que les informations étaient exagérées. Si les ministres reçoivent des informations incorrectes, ils prendront de mauvaises décisions. Le NHS a-t-il délibérément "filtré" les informations transmises aux ministres dans l'intention d'influencer des décisions importantes et de maintenir des restrictions sur le public ?

D'autre part, si les décideurs savaient que les chiffres publiés étaient faux et que la situation réelle est bien meilleure, pourquoi ont-ils été si lents à s'ouvrir et si prompts à parler de la menace ? Le nombre de patients hospitalisés et la charge qui pèse sur "notre système national de santé" ont été utilisés pendant des mois pour justifier le maintien des restrictions sociales, des passeports vaccinaux, des tests excessifs et coûteux pour les voyages à l'étranger et une restriction sans précédent des libertés civiles au Royaume-Uni. Je pense que le public a besoin de réponses à ces questions de la part de nos représentants élus - et des réponses directement honnêtes plutôt que les habituels obscurcissements et circonlocutions.

Le 12 juillet, le député Mark Harper a demandé à Sajid Javid, à la Chambre des communes, si les informations publiées sur les patients hospitalisés pour la Covid étaient exactes. La question a été enregistrée sur la chaîne de télévision parlementaire. Javid a répondu que les informations pouvaient ne pas être strictement exactes et qu'il avait demandé des éclaircissements au ministère de la Santé sur ces points. Si ces nouveaux chiffres sont vrais, nous connaissons maintenant l'ampleur de l'inexactitude. Bien entendu, de nombreux lecteurs s'interrogent depuis longtemps sur la validité des données officielles. J'ai moi-même eu du mal à concilier les chiffres des admissions dans la communauté, comparés aux chiffres mensuels des sorties, et le nombre toujours croissant de "patients hospitalisés en raison de la Covid". Les chiffres n'avaient tout simplement pas de sens - maintenant je sais pourquoi.

Dans des articles précédents, j'ai préféré examiner les admissions quotidiennes dans la communauté plutôt que les chiffres des patients diagnostiqués à l'hôpital, car je soupçonnais que les données étaient manipulées. Comme les lecteurs le savent, le nombre de tests positifs dans la communauté est en baisse depuis une semaine. Le graphique 2 montre les admissions quotidiennes à l'hôpital en provenance de la communauté sur les barres bleues et la moyenne mobile sur trois jours sur la ligne orange.

Le taux d'admissions semble se stabiliser - les lecteurs doivent se rappeler que les admissions ont généralement une dizaine de jours de retard sur les tests communautaires positifs. Il s'agit d'un constat précoce qui pourrait bien s'avérer être un faux indicateur, mais pour le moment, il évolue de manière cohérente avec la baisse du nombre de tests. La semaine prochaine sera importante pour déterminer si les admissions vont suivre les tests et commencer à baisser. Il est tout à fait raisonnable pour les lecteurs de se demander si ces chiffres ne sont pas également exagérés - je me le demande moi-même. Néanmoins, c'est la tendance plutôt que la valeur absolue qui est importante, et je pense donc que cet ensemble de données est utile. La diminution du nombre de tests positifs dans la communauté devrait se traduire par une diminution du nombre de tests positifs lors de l'admission - même pour les patients admis pour d'autres diagnostics primaires, ce qui devrait être un reflet fidèle de la quantité de virus prévalant au Royaume-Uni.

Cette constatation est étayée par le graphique 3, qui montre la baisse du nombre d'admissions par rapport aux tests positifs. En février, environ 10 % des personnes dont le test était positif ont été hospitalisées. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 %. En fait, le graphique 3 montre que le risque qu'une personne soit hospitalisée à cause de la Covid a chuté de 80 % par rapport au pic de février.

Comme pour les taux d'infection en milieu hospitalier, le NHS a une fois de plus été surpris à dissimuler des informations importantes au public. Je trouve cela vraiment choquant, mais pas surprenant - d'une certaine manière, je suis même plus surpris qu'ils l'aient admis !

Je soupçonne le nouveau ministre de la santé et le nouveau directeur général du NHS d'avoir tenu à ce que les vrais chiffres soient rendus publics dès le début de leur mandat, sachant qu'ils finiraient par être dévoilés. Dans le monde des affaires, on appelle cela le "kitchen sinking", c'est-à-dire le fait pour un nouveau PDG d'annoncer rapidement toutes les mauvaises nouvelles dans l'espoir de rejeter la faute sur son prédécesseur et de prendre un nouveau départ. Néanmoins, Amanda Pritchard, nommée cette semaine pour succéder à Simon Stevens, est directrice de l'exploitation du NHS depuis près de deux ans. Est-il possible qu'elle n'ait été consciente de la tromperie que très récemment et qu'elle ait soudainement subi une subite conversion de Damas à la cause de la transparence ?

Ce que cette question soulève réellement, c'est le facteur qui est au cœur de toute interaction entre un médecin et un patient. Le concept de confiance. Je ne saurais trop insister sur l'importance de la confiance en médecine clinique. Les responsables du NHS attendent des cliniciens qu'ils respectent un "devoir de franchise" dans leurs interactions avec le public. Il semble qu'ils ne se considèrent pas soumis à la même obligation. Un parallèle curieux avec les récents "doubles standards" de nos politiciens. Les responsables du NHS au plus haut niveau ont été surpris à plusieurs reprises en train de dissimuler des informations importantes ou de déformer des données publiées. Ils l'ont fait avec les taux d'infection en milieu hospitalier, avec les chiffres de décès déclarés et maintenant avec le nombre de patients hospitalisés. Vu sous un angle généreux, cela pourrait être attribué à une incompétence en série plutôt qu'à une tromperie délibérée. Cependant, il existe ici un modèle de comportement : dissimulation, déni, camouflage ; dénigrement et diffamation des personnes remettant en cause le récit officiel ; puis admission forcée à contrecœur, justification post hoc fallacieuse, rejet des critiques et appel au public pour qu'il fasse confiance au NHS. Nos dirigeants politiques et sanitaires sont peut-être sur le point de découvrir que la confiance est une denrée fragile - et qu'elle s'épuise rapidement.

