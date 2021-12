Un groupe allemand d'euthanasie déclare qu'il ne pratiquera des suicides assistés que sur des personnes vaccinées contre la Covid-19 (Daily Mail)

Un groupe allemand d'euthanasie déclare qu'il ne pratiquera des suicides assistés que sur des personnes vaccinées contre la Covid-19

Article originel : German euthanasia group says it will only carry out assisted suicides on people vaccinated against Covid-19

Daily Mail, 30.11.21

Note de SLT : L'euthanasie uniquement pour les vaccinés en Allemagne ? Une aubaine ?



Le groupe allemand d'euthanasie a déclaré que ses clients potentiels devaient se conformer à la règle 2G.

Les personnes doivent être entièrement vaccinées ou s'être récemment remises du Covid-19.

La clinique a déclaré que la règle s'appliquait aux clients car l'euthanasie implique une " proximité humaine "...

