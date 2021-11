Valneva. Pour calmer la situation en Guadeloupe, le gouvernement sort de sa manche des vaccins sans ARN messager pour les soignants ! (Europe 1)

Pour calmer la situation en Guadeloupe, le gouvernement sort de sa manche des vaccins sans ARN messager pour les soignants! Les vaccins classiques Valneva à virus inactivé? Et pourquoi pas pour tous les 🇫🇷qui souhaitent se faire vacciner par prudence? https://t.co/SrNPi1QkTS

Guadeloupe : les soignants auront accès à des vaccins sans ARN messager

Europe 1

Pour tenter d'apaiser les tensions qui ont lieu en Guadeloupe depuis plus d'une semaine, le gouvernement a annoncé ce mardi qu'il allait fournir des vaccins sans ARN messager aux Outre-mer. Le but est de convaincre les soignants et les pompiers, concernés par l'obligation vaccinale, de se faire vacciner.