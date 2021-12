Robert Malone, inventeur du vaccin à ARNm : "Au moins 69 athlètes s'effondrent en un mois, beaucoup sont morts" (Freewest media)

Au moins 69 athlètes s'effondrent en un mois, beaucoup sont morts

Article originel : At least 69 athletes collapse in one month, many dead

Freewestmedia

Les cas d'athlètes qui s'effondrent soudainement sont en nette augmentation ces derniers temps. Les problèmes cardiaques, tels que les inflammations cardiaques, en sont souvent la cause. Il s'agit de l'un des effets secondaires potentiellement mortels connus des vaccins contre la Covid, contre lesquels les fabricants eux-mêmes mettent en garde.

Le phénomène actuel est également évident si l'on regarde simplement sur Wikipedia la liste des footballeurs qui se sont effondrés et sont morts. L'année 2021 se distingue avec 13 entrées jusqu'à présent. Aucune autre année mentionnée n'a vu plus de footballeurs décéder au cours d'un match. Et cette liste remonte à l'année 1889. Il s'agit donc bien d'un événement historique. Les grands médias se désintéressent curieusement de cet événement mondial majeur. Le média en ligne allemand Wochenblick a dressé une liste référencée des incidents cardiaques en octobre, tandis qu'un autre média en ligne, Granite Grok, a publié une nouvelle liste de sportifs s'effondrant sur le terrain. D'autres médias ont également répertorié ces incidents, dont certains se recoupent. Mais ces cas ne comprennent pas la star philippine du basket-ball professionnel Roider Cabrera qui, mercredi, s'est effondré pendant un tournoi à Pasig City. La Tribune des Philippines a rapporté qu'il avait fait un arrêt cardiaque. Roider Cabrera a ensuite perdu connaissance dans les vestiaires avant d'être immédiatement transporté à l'hôpital où il a été diagnostiqué comme souffrant d'une arythmie fatale, selon une information locale. De nombreux athlètes de haut niveau, tant en Europe qu'aux États-Unis, ont signalé des effets secondaires graves après un vaccin contre la Covid. Pour le joueur de tennis professionnel français Jérémy Chardy, cela a signifié la fin de sa carrière. Chardy, anciennement classé au 73e rang mondial, a déclaré qu'il n'a pas pu s'entraîner ni jouer. "Depuis que j'ai reçu mon vaccin [entre les Jeux olympiques et l'US Open], j'ai un problème, j'ai une série de problèmes. Par conséquent, je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas jouer." Le footballeur professionnel islandais Emil Pálsson (28 ans) s'est effondré lors du match entre son club Sogndal IL et Stjørdals/Blink. Comme le rapporte le quotidien allemand Bild, Pálsson s'est effondré pendant le match, selon le radiodiffuseur norvégien NRK et le journal Verdens Gang. Selon son club, il a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé. Cette semaine, le 24 novembre, au milieu de la deuxième mi-temps du match entre Reading FC et Sheffield United, le joueur de Sheffield John Fleck (30 ans) s'est soudainement effondré sur le terrain en raison d'un incident cardiaque et a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. La star de football du Sheriff Tiraspol Adama Traore s'est effondré en se tenant la poitrine pendant le match de Ligue des champions contre le Real Madrid, mercredi soir.

Dans le Montana, un joueur de football de la Park City High School, Jedd Hoffman, est décédé ce mois-ci, près d'une semaine après s'être effondré sur le terrain pendant un entraînement. Ce sont des cas qui ne sont pas encore répertoriés dans le carnage continu que les vaccins ont déclenché.

En octobre, les accidents cardiaques et circulatoires sur le terrain de sport ont atteint des sommets. Vous trouverez ci-dessous une liste scandaleusement longue d'athlètes qui se sont effondrés le mois dernier à la suite de problèmes cardiaques ou de troubles circulatoires tels que des accidents vasculaires cérébraux. Malheureusement, certains de ces incidents ont été fatals pour ces athlètes souvent très jeunes. Les chiffres sont alarmants, surtout au vu des vaccinations obligatoires contre la Covid. (1) Lors de la rencontre entre PGS E Bosico et Romeo Menti (Allerona Scalo) en Ombrie/Italie le 2 octobre 2021 , un "jeune joueur" de l'équipe visiteuse s'effondre sans aucune influence extérieure et est transporté à l'hôpital. (2) Martin Lefèvre (16) du FC Agneaux s'effondre sans aucune maladie antérieure avec un accident vasculaire cérébral pendant le match contre le FC Saint-Lô Manche le 2 octobre 2021. Il est paralysé d'un côté et n'a pas la capacité de parler. (3) Niels de Wolf, 27 ans, du club de football belge White Star Sombeke, a fait un arrêt cardiaque immédiatement après le match contre Verrebroek le 3 octobre 2021, a été réanimé à l'aide d'un défibrillateur, mais est décédé à l'hôpital le 6 octobre 2021 . (4) Arcisate, Province de Varèse, Italie : Le match amateur entre Valceresio et Tradate (Prima Categoria, Girone A) est annulé après 20 minutes après que l'arbitre ait subi une urgence médicale . Message du 3 octobre 2021. (5) Timucin Sen de Germania Großkrotzenburg sera remplacé le 3 octobre 2021 dans le match contre Spvgg. Oberrad. Il s'est effondré après dix minutes de jeu et a été transporté dans une clinique de Gelnhausen. (6) Le 3 octobre 2021, l'arbitre Öner Calik, âgé d'une trentaine d'années, annule le match entre le VfB Waltrop II et Vinnum II en raison de ses propres problèmes de santé et est transporté à l'hôpital par le médecin urgentiste. (7) Le 4 octobre 2021, un responsable du SV SW Frömern s'est effondré sur le terrain avant le match contre Kamener SC. (8) Cleveland, Ohio, USA : Elias Abou Nassif (44 ans) fait un arrêt cardiaque dans le gymnase et peut être sauvé en utilisant un défibrillateur. Message du 5 octobre 2021 (9) Lecco (Italie), 7 octobre 2021 : un athlète de 17 ans de Colverde s'effondre pendant l'entraînement et fait un arrêt cardiaque. Mise en place d'un défibrillateur. Il lutte actuellement pour sa vie dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Lecco.

(10) Le joueur AH (49) du SC Massay en France subit une crise cardiaque fatale lors d'un match le 8 octobre 2021. (11) Le caddy de golf Alberto Olguín du Mexique s'effondre mort sur le neuvième trou du tournoi à Nuevo Vallarta (Mexique). Message du 9 octobre 2021. (12) Angleterre : Lors du match de League One entre Ipswich Town et Shrewsbury le 9 octobre 2021, l'attaquant professionnel de Shrewsbury Ryan Bowman (29 ans) doit être sorti du terrain après une bonne demi-heure de jeu avec des arythmies cardiaques extrêmes et un pouls de 250 et traité avec un défibrillateur. (13) Pompeo Tretola, un joueur de football de 18 ans du FC Matese, s'effondre pendant le match contre Vastese Calcio le 10.10.2021 sans aucun signe avant-coureur. Il est ensuite transporté à l'hôpital. (14) Normandie, France : Après s'être échauffé avant le match entre Saint-James et Avranches le 10 octobre 2021, un joueur de Saint-James âgé de 40 ans est victime d'une crise cardiaque et est sauvé par un pompier-médecin de l'équipe d'Avranches. (15) Un coureur de fond de Biella, âgé de 59 ans, meurt d'un arrêt cardiaque lors d'une course dans le nord de l'Italie. Message du 10/10/2021. (16) Lors du match entre Wacker Mecklenbeck et Fortuna Freudenberg dans la ligue féminine de Westphalie le 10 octobre 2021, une joueuse s'est effondrée sans influence adverse et a été transportée à l'hôpital universitaire de Münster. (17) Argentine : le maire Guillermo Mercado (50 ans) est décédé d'un arrêt cardiaque après avoir participé à la course de fond " Aventura de Cerezal " . Message du 10/11/2021. (18) Lors du marathon de Boston, le 11 octobre 2021, la star du marathon Megan Roth s'est effondrée après huit miles de course, victime d'un arrêt cardiaque. Elle peut être sauvée et attend l'implantation d'un défibrillateur. (19) Brandon Godwin, joueur de NBA des Hawks d'Atlanta, explique que le vaccin Covid a provoqué chez lui de graves effets secondaires, ce qui signifierait qu'il devrait non seulement mettre fin à la saison, mais peut-être à toute sa carrière. Message du 12 octobre 2021. (20) Le Havre, France : Un policier de 27 ans est victime d'une crise cardiaque mortelle alors qu'il faisait son jogging. Nouvelles du 12 octobre 2021. (21) Ferran Duran, joueur de la 4 Ligue catalane (27 ans), a été victime de cinq arrêts cardiaques lors d'un match le 12 octobre 2021 et a miraculeusement survécu. (22) France : Le joueur Christophe Da Silva de Saint Avé fait un arrêt cardiaque lors du match de Coupe AH entre les footballeurs de Locqueltas et Saint Avé . Message du 13/10/2021 (23) Ensenada, Mexique : L'élève de 16 ans Héctor Manuel Mendoza meurt d'une "crise cardiaque fulgurante" alors qu'il s'entraîne dans un club sportif . Message du 13/10/2021. (24) Brésil : Le jeune footballeur de l'Atletico Goianiense, Fellipe de Jesus Moreira, est victime d'une crise cardiaque dans le centre d'entraînement, puis d'une autre crise cardiaque aux urgences. Il lutte maintenant pour sa vie dans l'unité de soins intensifs. Nouvelles du 14 octobre 2021. (25) Le prochain arbitre qui s'effondre et meurt pendant un match : cela s'est produit lors du match de Kreisliga B entre SC Daisbach et FSV Taunusstein à Aarbergen le soir du 14 octobre 2021 . (26) Le cycliste professionnel et multiple champion italien du contre-la-montre Gianni Moscon (27) est sur le point de subir une ablation par cathéter en raison d'une arythmie cardiaque. Nouvelles du 14 octobre 2021. (27) Joe Plant de Whitby (Yorkshire, Angleterre) subit en 2021 lors d'une compétition de marche athlétique de toute la British Heart Foundation un arrêt cardiaque, à 14h10, a-t-il lui-même signalé. (28) Lars Schneider, entraîneur de TV Braach, prend sa retraite par manque de force après s'être effondré avec des arythmies cardiaques pendant le match de la ligue de district A Hersfeld / Rotenburg contre SG Nentershausen-Weißenhasel-Solz à Solz et a dû être transporté à la clinique. Message du 14/10/2021. (29) Trévise, Italie : un joueur AH de 53 ans est victime d'une crise cardiaque pendant son entraînement le 14 octobre 2021 . Il a pu être maintenu en vie par des camarades de jeu. (30) Australie : Ava Azzopardi, une élève de 14 ans, fait un arrêt cardiaque pendant le match entre Runaway Bay et Magic United au Surfers Paradise Apollo Soccer Club. Elle est réanimée par neuf secouristes, placée dans un coma artificiel et lutte désormais pour sa vie à l'hôpital. Nouvelles du 15 octobre 2021. (31) Lors du match de handball 3G Bundesliga à Wuppertal entre Bergisches HC et HSG Wetzlar le 16 octobre 2021 , un spectateur en arrêt cardiaque s'est effondré non seulement pendant le match (ce qui a conduit à l'abandon du match) ; après le match, un deuxième spectateur a également subi un arrêt cardiaque .

(35) Haitem Jabeur Fathallah, 32 ans, joueur de basket-ball de Fortitudo Messina, fait un arrêt cardiaque pendant le match et meurt à l'hôpital. Message du 17/10/2021. (36) Blumenau, Brésil : L'ancien joueur de football FC Brusque de la deuxième division brésilienne, Adans Joao Santos Alencar (38) , fait un arrêt cardiaque fatal lors d'un tournoi de footvolley. Message du 17/10/2021. (37) Lombardie, Italie : Un cycliste de 40 ans s'arrête pour "urgence médicale" le , tombe au sol, est transporté à l'hôpital par l'hélicoptère de secours Rho. Message du 17/10/2021. (38) Waseem Aslam de Bradford (Angleterre) interrompt une partie de football en raison d'un arrêt cardiaque. Il a pu être sauvé par des amis. Message du 18 octobre 2021. (39) Un coureur de 26 ans s'effondre d'un arrêt cardiaque lors du marathon du Detroit Free Press . Deux officiers de police le sauvent avec des compressions thoraciques. Il a ensuite été soigné à l'hôpital. Message du 19 octobre 2021. (40) Des arythmies cardiaques obligent la star du football Sabrina Soravilla à mettre fin à sa carrière le 19 octobre 2021 après 68 matchs internationaux pour l'Uruguay. (41) Antonio López, du Real Murcia, a dû prendre sa retraite à l'âge de 32 ans en raison d'une maladie cardiaque. Message du 19 octobre 2021. (42) Un joueur de football amateur de 41 ans au Brésil meurt d'un arrêt cardiaque lors d'un match. Cela s'est passé le 19 octobre 2021 à Nao-me-toque (Rio Grande do Sul). (43) Henry, un adolescent de Halifax, en Angleterre, est reconnu pour avoir sauvé la vie de son père de 56 ans après un arrêt cardiaque pendant un jogging en mars. Message du 20 octobre 2021. (44) Lors du match de première division entre Osasuna et Grenade à Pampelune le 22 octobre 2021, un supporter de l'équipe locale fait un arrêt cardiaque et meurt à l'hôpital. (45) Dieppe, France : Un joggeur s'effondre en courant avec un arrêt cardiaque. Il est secouru par deux policiers en patrouille. Message du 22/10/2021. (46) Acerra (Italie) : Remigio Gova. Arbitre de basket-ball et infirmier, en Italie inévitablement " vacciné " contre le Covid, à seulement 30 ans " mort dans son sommeil ". Message du 23 octobre 2021. (47) Une double urgence médicale dans un stade anglais le 23/10/2021 lors du match de Championship League entre West Brom et Bristol City. Défibrillateur utilisé, le match a dû être reporté deux fois. (48) Un footballeur belge (37 ans) a fait un arrêt cardiaque dans les vestiaires après le match de son club le 24 octobre 2021, a été réanimé mais est décédé à l'hôpital. (49) France : Le gardien de but de l'US Montgascon (43 ans) meurt d'un arrêt cardiaque à la mi-temps. C'est arrivé le 24 octobre 2021 au stade de La Bâtie-Montgascon. (50) Un homme de 53 ans est victime d'un triple arrêt cardiaque lors du semi-marathon de Bilbao et décède des suites de cet arrêt. Message du 24 octobre 2021. (56) Elly Böttcher, 17 ans, du Rostocker FC, s'est effondrée inconsciente pendant le match à l'extérieur à Hohen Neuendorf de la Frauen Regionalliga Nordost le 24 octobre 2021 sans aucune interférence et a été transportée à l'hôpital. Le match a été arrêté après l'incident. (57) Un Italien de 20 ans s'effondre en faisant du skateboard avec un arrêt cardiaque et lutte maintenant pour sa vie à l'hôpital de Vérone, où il a été transporté par hélicoptère. Nouvelles du 25 octobre 2021.

