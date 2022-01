Après un serrage de vis en règle, la ministre française des Sports tourne sa veste et envisage à présent d'interdire à Djokovic de participer à Roland-Garros

La ministre française des Sports cherche à interdire à Djokovic de participer à Roland-Garros

21st Century Wire, 21.01.22



Note de SLT : La même ministre n'était-elle pas intevenue sur France info en début d'année pour dire qu'elle ne s'opposerait pas à la venue de Djoko à Roland Garros contrairement à ce qui se passait en Australie ?Selon l'AFP oui : "En guise de première réponse, la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu, avait laissé entendre que la bulle sanitaire d'un évènement comme Roland-Garros pourrait permettre à un joueur non vacciné, comme Djokovic, de venir jouer en France, puisqu'en tout cas pour entrer sur le sol français il n'était pas nécessaire d'être vacciné." S'est-elle fait taper sur les doigts ? A l'évidence oui. Lire le gouverment serre la vis :

"Plusieurs sources gouvernementales ont clarifié la position de l'exécutif, après l'épisode opposant les autorités australiennes au tennisman Novak Djokovic, privé d'Open Australie et expulsé en raison de son statut vaccinal contre le Covid-19. Tout sportif, y compris professionnel, qui vient pour une compétition en France, comme prochainement pour le tournoi des Six Nations, devra être vacciné pour entrer dans une enceinte sportive, a t-on appris lundi 17 janvier de sources gouvernementales. Au lendemain de l'expulsion d'Australie du numéro un mondial de tennis Novak Djokovic, le gouvernement français a précisé que le pass vaccinal ne s'appliquerait pas uniquement aux sportifs amateurs et professionnels basés en France mais aussi aux sportifs étrangers qui viennent pour des compétitions."





Note de SLT : Surprenant, la même ministre avait envisagé initialement que Djokovic puisse participer contrairement à l'Open d'Australie. Un retournement de veste...



Le meilleur joueur de tennis masculin au monde, Novak Djokovic, a été salué par ses fans après être rentré chez lui en Serbie suite à sa persécution par un gouvernement australien tyrannique.

Cette situation étant désormais derrière lui, il semble qu'un autre obstacle autoritaire soit en train de se préparer, cette fois en France.

Le régime technocratique de Paris indique qu'un Djokovic non vacciné sera traité comme une menace pour la santé publique, s'il tente de défendre son titre de champion à Roland Garros...

