[Vidéo] Robert Malone, l'inventeur du vaccin à ARNm, et Andrew Huff, le lanceur d'alerte d'EcoHealth, discutent de la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan (TrialSite News)

Robert Malone, l'inventeur de l'ARNm, et Andrew Huff, le lanceur d'alerte d'EcoHealth, discutent de la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan. Article originel : mRNA Inventor Robert Malone and EcoHealth Whistleblower Andrew Huff discuss Wuhan Lab Leak Theory TrialSite News, 22.02.22

Nous vous présentons la première partie d'une discussion approfondie entre Robert Malone, inventeur de la technologie ARNm et expert en vaccins, et Andrew Huff, ancien vice-président de l'Alliance EcoHealth chargé des données et de la technologie et lanceur d'alerte.

EcoHealth est un organisme de recherche étatsunien qui aurait parrainé des expériences de gain de fonction sur des coronavirus de chauve-souris à l'Institut de virologie de Wuhan, en Chine, qui est au centre de la théorie dite de la "fuite du laboratoire" selon laquelle le SRAS-CoV-2 est un agent d'origine humaine.

Au début du mois, Huff s'est entretenu avec Malone et TrialSite News au sujet des allégations d'alertes qu'il a soumises au Congrès au début du mois.

Dans leur exploration d'EcoHealth et de ses opérations, Huff et Malone discutent des chevauchements entre la biosurveillance, les opérations de renseignement des États-Unis et la recherche sur les armes biologiques. Ils explorent également les incitations perverses qui ont fait de la recherche risquée sur les gains de fonction une pratique courante chez les virologistes de haut niveau, tels que ceux engagés dans la recherche sur les coronavirus à EcoHealth, au laboratoire de Wuhan et à d'autres chercheurs soutenus par les National Institutes of Health, les Centers for Disease Control...



