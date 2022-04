Shanghai commence à assouplir les mesures de confinement dans certains quartiers sur fond de suicides et de protestations contre le manque de nourriture des civils affamés enfermés dans leurs appartements (Daily Mail)

Shanghai commence à assouplir les mesures de confinement dans certains quartiers sur fond de suicides et de protestations contre le manque de nourriture des civils affamés enfermés dans leurs appartements.

Article originel : Shanghai begins easing Covid lockdown in some areas amid suicides and protests over lack of food by starving civilians locked up in their apartments

Daily Mail, 12.04.22



Les autorités de la plus grande ville de Chine assouplissent progressivement les restrictions alors que la révolte publique s'intensifie.

Shanghai subit un confinement sévère pendant trois semaines, mais le nombre de cas continue d'augmenter.

Une vidéo horrifiante montre un homme se jetant avec sa femme par la fenêtre vers leur mort.

Les Etatsuniens sont invités à ne pas se rendre en Chine en raison des séparations d'enfants et des "règles arbitraires"...