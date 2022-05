La réalité géographique de la guerre en Ukraine : La Russie s'est emparée d'une grande partie de l'Est (New York Times)

La réalité géographique de la guerre en Ukraine : La Russie s'est emparée d'une grande partie de l'Est Article originel : Ukraine War’s Geographic Reality: Russia Has Seized Much of the East Par Michael Schwirtz, Marc Santora et Michael Levenson New York Times, 10.05.22

POKROVSK, Ukraine - L'invasion de l'Ukraine voisine par la Russie, qui dure depuis près de trois mois, a été ponctuée par une planification défectueuse, des renseignements insuffisants, de la barbarie et des destructions gratuites. Mais la réalité géographique, à savoir que la Russie a progressé sur le terrain, est occultée par les combats quotidiens.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi que ses forces dans l'est de l'Ukraine avaient progressé jusqu'à la frontière entre Donetsk et Louhansk, les deux provinces russophones où les séparatistes soutenus par Moscou combattent l'armée ukrainienne depuis huit ans.

L'affirmation du ministère, si elle est confirmée, renforce la perspective que la Russie pourrait bientôt prendre le contrôle total de la région, connue sous le nom de Donbass, alors qu'elle n'en occupait qu'un tiers avant l'invasion du 24 février.

On est loin de ce qui semblait être les grandes ambitions du président russe Vladimir V. Poutine lorsqu'il a lancé l'invasion : s'emparer rapidement et facilement de vastes étendues de l'Ukraine, y compris de la capitale, Kiev, renverser un gouvernement hostile et le remplacer par une féauté incontestée qui garantirait la soumission de l'Ukraine.



Néanmoins, la saisie du Donbass, combinée au succès précoce de l'invasion russe dans la saisie de parties du sud de l'Ukraine attenantes à la péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014, donne au Kremlin un énorme levier dans toute négociation future pour mettre fin au conflit.

Et les Russes bénéficient de l'avantage supplémentaire de la domination navale en mer Noire, la seule route maritime pour le commerce ukrainien, qu'ils ont paralysé avec un embargo qui pourrait finir par affamer l'Ukraine économiquement et qui contribue déjà à une pénurie mondiale de céréales.

Témoignant devant la commission des forces armées du Sénat à Washington mardi, Avril D. Haines, directrice du renseignement national, a mis en garde contre un "conflit prolongé" en Ukraine, la Russie cherchant à obtenir des gains territoriaux étendus au-delà de la région de Donbass, y compris la création d'un pont terrestre sur la côte ukrainienne de la mer Noire.

Mais Mme Haines a averti que M. Poutine aurait du mal à réaliser ces gains sans une mobilisation ou un recrutement à grande échelle, qu'il semble réticent à ordonner pour l'instant. Les ambitions territoriales de M. Poutine étant en conflit avec les capacités limitées de son armée, Mme Haines a déclaré que la guerre pourrait prendre "une trajectoire plus imprévisible et potentiellement explosive" au cours des prochains mois, ce qui augmenterait la probabilité que M. Poutine menace directement d'utiliser des armes nucléaires.



Au cours des dernières semaines, les troupes ukrainiennes et russes se sont engagées dans une épuisante bataille d'usure, se battant souvent avec acharnement pour de petites zones, un village tombant un jour aux mains des Russes pour être repris par les Ukrainiens quelques jours plus tard.

Les Ukrainiens sont de plus en plus dépendants de l'aide militaire et humanitaire occidentale, en grande partie fournie par les États-Unis, où la Chambre des représentants a voté mardi soir en faveur d'un programme d'urgence de près de 40 milliards de dollars.

"Les Russes ne gagnent pas, les Ukrainiens ne gagnent pas, et nous sommes un peu dans une impasse", a déclaré le lieutenant-général Scott D. Berrier, directeur de la Defense Intelligence Agency du Pentagone, qui a témoigné aux côtés de Mme Haines.





Pourtant, la Russie a pratiquement atteint l'un de ses principaux objectifs : s'emparer d'un pont terrestre reliant le territoire russe à la péninsule de Crimée.

Lorsque M. Poutine a ordonné l'invasion, certains des combattants les plus compétents de son armée ont quitté la Crimée et le sud de la Russie, s'emparant rapidement d'une bande de territoire ukrainien le long de la mer d'Azov. Le dernier bastion de la résistance ukrainienne dans cette zone, l'usine sidérurgique Azovstal à Mariupol, a été réduit à quelques centaines de soldats affamés, confinés pour la plupart dans des bunkers.

Mais les efforts des forces russes pour étendre et fortifier le pont terrestre ont été compliqués par les forces ukrainiennes déployées le long d'un front est-ouest qui ondule à travers de vastes champs de blé et englobe parfois des villages et des villes.

Bien que l'artillerie et les roquettes russes aient fait des ravages dans les réserves, les forces ukrainiennes n'ont pas été épargnées...



