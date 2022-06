Epstein a été assassiné selon Chelsea Manning

Arrêté en 2019 et accusé de trafic sexuel de mineurs, Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de Manhattan un mois plus tard. Sa mort a été classée comme un suicide. Cependant, les caméras vidéo couvrant la cellule d'Epstein ont mal fonctionné et deux gardiens ont falsifié des enregistrements indiquant qu'ils avaient surveillé le délinquant sexuel la nuit de sa mort, générant le scepticisme du public sur l'histoire du "suicide".

Manning a longuement parlé du temps qu'elle a passé derrière les barreaux et a déclaré à Klein que, d'après son expérience, les gardiens de prison étaient responsables de la plupart des actes de violence dans les établissements pénitentiaires.



"Ils s'en prennent aux gens", a-t-elle dit. "Imaginez que vous êtes assis là et que votre travail consiste à surveiller des détenus pendant 12 heures. Bien sûr, vous allez nous emmerder."

"Maintes et maintes fois, les personnes les plus violentes et dangereuses en prison sont les gardiens de prison", a déclaré Manning. " Des quantités infinies de peur et d'anxiété de... ce qu'un [agent correctionnel] ou un gardien de prison de n'importe quelle sorte allait faire. Cela me hante de penser que je n'associe pas une personne en uniforme de prison à une menace, mais je vois l'uniforme de gardien de prison et c'est différent."



Epstein était un financier bien branché dont les contacts fréquents comprenaient les anciens présidents étatsuniens Bill Clinton et Donald Trump, le PDG de Microsoft Bill Gates et le prince royal britannique Andrew. Si sa mort a permis d'éviter que certains détails de ces relations ne soient jamais révélés, elle a également entraîné des poursuites à l'encontre du prince Andrew et de Ghislaine Maxwell, petite amie de longue date d'Epstein et "maquerelle". Le prince Andrew a versé un règlement à une femme l'accusant d'agression sexuelle en mars, et Maxwell a été reconnue coupable de cinq chefs d'accusation de trafic sexuel impliquant une mineure en décembre 2021.