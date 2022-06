Haïti : l’histoire sombre des banques coloniales françaises ressurgit

Mediapart, 9.06.22

Dans son enquête choc sur les prédations commises dans le passé sur Haïti par la France, le « New York Times » pointe le rôle sombre du Crédit industriel et commercial. En vérité, toutes les banques coloniales françaises ont vécu en Asie, en Afrique ou aux Antilles sur le même système de pillage.

Dans l’un des quatre volets de son enquête choc, publiée en anglais, en créole et en français, sur les prédations que la France a commises à Haïti tout au long du XIXe siècle, le New York Times s’attarde sur le rôle joué par la Société générale de crédit industriel et commercial, entre 1875 et le début de la Première Guerre mondiale...

Lire la suite