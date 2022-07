Des millions de Yéménites vont souffrir de la faim, l'ONU étant contrainte de réduire son aide alimentaire faute de financement (Al Jazeera)

Des millions de Yéménites vont souffrir de la faim, l'ONU étant contrainte de réduire son aide alimentaire.

Article originel : Millions of Yemenis to go hungry as UN forced to slash food aid

Al Jazeera, 27.06.22



Le Programme alimentaire mondial des Nations unies annonce qu'il va devoir rationner l'aide alimentaire qu'il envoie au Yémen en raison d'un manque de financement.



Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé de nouvelles coupes sombres dans l'aide alimentaire au Yémen, laissant des millions de Yéménites qui souffrent déjà de la guerre dans l'incapacité de se nourrir suffisamment.

Le PAM a déclaré dimanche qu'il avait été contraint de procéder à ce rationnement en raison d'un manque de financement, de la situation économique mondiale et des répercussions continues de l'invasion russe en Ukraine.



Le PAM fournit une aide alimentaire à 13 millions de personnes au Yémen, mais les nouvelles réductions signifient qu'il ne pourra fournir à cinq millions d'entre elles que 50 % de leurs besoins alimentaires quotidiens, les huit millions restants ne recevant que 25 %.

Prises entre une guerre prolongée et un effondrement économique, au moins 17,4 millions de personnes - plus de la moitié de la population du Yémen - ont besoin d'une aide alimentaire.

"Les lacunes critiques en matière de financement, l'inflation mondiale et les répercussions de la guerre en Ukraine ont obligé le PAM au Yémen à prendre des décisions extrêmement difficiles concernant le soutien que nous apportons à nos bénéficiaires", a déclaré l'organisation sur Twitter.

Le PAM, qui est la branche de l'ONU chargée de l'aide alimentaire, a ajouté que les "activités de résilience et de subsistance, ainsi que les programmes d'alimentation et de nutrition dans les écoles" seraient supprimés pour quatre millions de personnes, ce qui ne permettrait d'en faire bénéficier que 1,8 million.

Près de huit années de combats entre les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite et les rebelles houthis au Yémen ont engendré ce que les Nations unies ont appelé la pire crise humanitaire au monde.

Des réductions antérieures de l'aide alimentaire du PAM ont été annoncées à la fin de l'année 2021 en raison d'un manque de fonds, l'ONU n'ayant pu réunir auprès des donateurs internationaux qu'un quart des 2 milliards de dollars dont elle dit avoir besoin pour le Yémen cette année.

Quelque 19 millions de personnes au Yémen devraient avoir besoin d'une aide alimentaire en 2022, soit une augmentation par rapport aux 17,4 millions actuels. Parmi ces personnes, 7,3 millions seront confrontées à des niveaux d'urgence de la faim.

Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), environ 2,3 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent actuellement de malnutrition aiguë au Yémen, et 400 000 d'entre eux devraient souffrir de malnutrition sévère potentiellement mortelle dans les mois à venir...



