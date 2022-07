Ils ramènent la COVID... et cette fois-ci, c'est définitif (Off Guardian)

Ils ramènent la COVID... et cette fois-ci, c'est définitif.

Article originel : They’re bringing COVID back…& this time its permanent

Kit Knightly

Off Guardian, 23.07.22

La Covid est de retour dans tous les titres. Alors que les partisans de la nouvelle normalité cherchent désespérément à faire peur aux gens pour qu'ils acceptent la Grande Réinitialisation, ils reviennent à leur vieux favori pour nous habituer à la pandémie permanente.

Les "cas de Covid" au Royaume-Uni sont (apparemment) au nombre de 3,8 millions, selon l'Office of National Statistics. La situation serait tout aussi mauvaise dans l'UE, où les "cas" auraient triplé en six semaines. La situation est tout aussi sombre de l'autre côté de l'Atlantique, où les "cas" ont augmenté dans tous les États-Unis.

La situation n'est pas meilleure de l'autre côté du fossé idéologique (supposé). La Russie, la Chine et l'Inde - pourtant de braves guerriers multipolaires engagés dans une lutte d'échecs en 5D contre les machinations de l'élite mondialiste - ont tous connu des "cas" du "nouveau variant". Où que vous viviez, les "cas" se multiplient. Mais, comme nous le savons tous, "cas" signifie en fait "personnes testées positives", et c'est une statistique truquée utilisée entièrement à des fins de propagande.

La nouvelle "vague" ne sert en fait qu'à vendre une grande idée : La pandémie ne finira jamais. Marketwatch est en tête pour ce qui est des gros titres, avec : Les États-Unis sont en tête des nouveaux cas de COVID dans le monde alors que le BA.5 continue de se propager et illustre le fait que la pandémie est loin d'être terminée.

La pandémie est loin d'être terminée - c'est le message codé qui circule en ce moment, et il n'est pas du tout subtil. L'OMS l'a littéralement dit, presque mot pour mot : L'OMS prévient que la Covid est loin d'être terminée alors que le nombre de variants augmente aux États-Unis et en Europe.

Les symptômes sont également modifiés, le "sous-variant BA.5" produisant de nouveaux symptômes tels que "mal de gorge et voix rauque". Dans un éclair de génie, ils ont même ajouté des sueurs nocturnes et des difficultés à s'endormir à la liste des symptômes du Covid... en pleine canicule. C'est brillant. Cette "poussée" devrait continuer à s'amplifier, les responsables de l'OMS exigeant des nations qu'elles "renforcent la surveillance", ce qui signifie davantage de tests, donc davantage de cas. C'est un jeu que nous connaissons tous très bien et qui n'a aucun sens. Tout aussi insignifiantes sont les discussions sur le nouveau variant "centaurus".

Ils ont dû opter pour "centaurus", ou quelque chose de nouveau, parce que la prochaine lettre grecque après l'omicron est pi, et personne ne sera effrayé par le variant "Pie" ("tarte"). En quoi le "variant centaurus" est-il différente ? Apparemment, il pourrait être plus infectieux et plus grave. Mais le plus important, c'est qu'il a le potentiel d'aider le virus à échapper aux anticorps provoqués par les vaccins actuels.

C'est, bien sûr, vital si vous voulez récolter l'argent des rappels. Pour souligner ce point auprès du public, le pauvre endormi de Joe Biden a même été testé positif à la Covid, bien qu'il ait été "vacciné" jusqu'aux yeux. Ce que cela signifie pour son avenir à long terme reste à voir. Peut-être que Joe est sur le point de prendre sa retraite, qui sait ?

Rappelez-vous que l'information est une construction - et si Joe avait été testé positif et que cela ne convenait pas à la narration, nous n'en aurions tout simplement jamais entendu parler. Nous savons qu'ils ne portent pas de masques lorsque les caméras ne sont pas braquées sur eux, il n'y a aucune raison de penser qu'ils prennent la peine de se tester. Je veux dire, pourquoi le feraient-ils ? Ils annoncent simplement un "test positif" pour tout politicien qui a besoin de prendre un peu de repos, de susciter la sympathie ou de renforcer la vraisemblance de l'histoire.

C'est toujours une ligne intéressante qu'ils suivent lorsqu'ils commencent à avoir des tests positifs pour les "entièrement vaccinés". D'une part, ils ont besoin que les "vaccins" fonctionnent pour convaincre les non-vaccinés de se faire vacciner... mais d'autre part, ils ont besoin que les "vaccins" ne fonctionnent pas, pour convaincre les vaccinés de se faire injecter un rappel Il est clair qu'actuellement, ils voient plus d'argent dans la revaccination que dans la nouvelle vaccination. Ce qui est logique, car les personnes qui ne sont pas vaccinées sont probablement une cause perdue de leur point de vue. Maintenant, en termes d'image globale, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, potentiellement, cela signifie revenir aux mandats de masquage, à la distanciation sociale et à l'ajout de 5e/6e/7e "rappels" au calendrier vaccinal déjà très chargé. (On vous fera peut-être un prix si vous recevez en même temps la polio, la variole du singe et 2 ou 3 vaccins Covid).

Peut-être que nous aurons un beau confinement d'automne, et que les écoles retarderont l'ouverture après les vacances d'été. Peut-être qu'il y a un plus grand récit en préparation. "I Newspaper" prépare déjà le terrain pour un "mauvais hiver". Plus généralement, le plan consiste simplement à normaliser la "pandémie" semi-permanente. The Guardian affirme déjà que cette vague est "en train de monter" et que nous devons "nous préparer à la prochaine". Le New York Times est plus brutal : La Covid-19 endémique a l'air plutôt brutal.

The Atlantic a choisi une variante (heh) du même titre : La vague BA.5 est ce à quoi ressemble la COVID normale. Le San Francisco Chronicle utilise sans ironie l'expression "nouvelle normalité" dans son titre. Pendant ce temps, Bloomberg et le Washington Post ont mis en avant le test positif de Biden, affirmant qu'il "montre la persistance de la pandémie" et "teste sa stratégie de retour à la normale". Le message est assez clair : pas de retour à la normale. Covid endémique, une guerre éternelle impossible à gagner, c'est la fin du jeu.

Sur une note plus encourageante, le retour de la Covid signifie probablement que les partisans de la Grande Réinitialisation sont un peu désespérés. La variole du singe est idiote, la polio est morte à l'arrivée, la canicule est déjà terminée et les gens se lassent de l'Ukraine. Ils doivent revenir à la Covid parce qu'ils n'ont rien d'autre. C'est comme si un groupe de rock vieillissant revenait à contrecœur à ses tubes classiques en fin de concert, après que le public ait ronflé pendant tout le nouvel album expérimental. C'est presque triste, honnêtement.