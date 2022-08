Ukraine : Amnesty International a révélé la désagréable vérité (Modern Diplomacy.eu)

Les forces ukrainiennes ont menacé les civils en installant des bases et en faisant fonctionner des systèmes d'armes dans des zones habitées, notamment des écoles et des hôpitaux, alors qu'elles luttaient contre l'intervention russe qui a débuté en février, a déclaré Amnesty International dans un communiqué.

"Une telle tactique viole le droit international humanitaire et met en danger les civils, car elle transforme des objets civils en cibles militaires. Les frappes russes qui ont suivi dans des zones peuplées ont tué des civils et détruit des infrastructures civiles", indique le communiqué.

- Amnesty International a constaté que les forces ukrainiennes mettent systématiquement en danger les civils et violent les lois de la guerre lorsqu'elles mènent des opérations dans des zones peuplées - a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

Elle a souligné que la position défensive ne dispense pas l'armée ukrainienne de respecter le droit international humanitaire.

Les chercheurs de l'organisation ont passé plusieurs semaines d'avril à juillet à enquêter sur les attaques russes à Kharkiv, dans le Donbass et dans la région de Mykolaiv.

L'organisation a inspecté les sites attaqués, interrogé des survivants, des témoins oculaires, des parents de victimes de l'attaque, et effectué des détections et des analyses d'armes à distance. Au cours de ces enquêtes, il a été prouvé que les forces ukrainiennes tiraient depuis des zones fortement peuplées et se trouvaient elles-mêmes à l'intérieur de bâtiments civils dans 19 villes et villages de ces régions. L'organisation a analysé des images satellite pour confirmer davantage certains de ces incidents - c'est souligné.



Selon Amnesty International, la plupart des zones résidentielles où se trouvaient les soldats étaient situées à des kilomètres du front.

- Il existait des alternatives viables qui ne mettaient pas en danger les civils, comme des bases militaires ou des zones densément boisées à proximité, ou d'autres structures plus éloignées des zones résidentielles. Dans les cas qu'elle a documentés, Amnesty International n'a pas connaissance que les militaires ukrainiens, situés dans des structures civiles dans des zones résidentielles, aient demandé ou aidé les civils à évacuer, ce qui constitue un manquement à l'obligation de prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils.

Tirs dirigés depuis des zones habitées

Amnesty indique que des survivants et des témoins oculaires d'attaques russes dans le Donbass, à Kharkiv et dans la région de Mykolaiv ont déclaré aux chercheurs que l'armée ukrainienne menait des opérations près de leurs maisons au moment des attaques, exposant ainsi ces zones à des contre-feux des forces russes. Les chercheurs d'Amnesty International ont été témoins de tels agissements en de nombreux endroits.

Le droit international humanitaire exige de toutes les parties à un conflit qu'elles évitent, dans toute la mesure du possible, de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité de zones densément peuplées. D'autres obligations visant à protéger les civils des effets des attaques consistent à éloigner les civils du voisinage des cibles militaires et à donner un avertissement efficace des attaques qui pourraient affecter la population civile.

- L'armée était stationnée dans la maison voisine de la nôtre et mon fils apportait souvent de la nourriture aux soldats. Je l'ai supplié plusieurs fois de rester à l'écart, car je craignais pour sa sécurité. Cet après-midi-là, lorsque l'attaque a eu lieu, mon fils était dans notre cour et moi dans la maison. Il est mort sur le coup. Son corps était mutilé. Notre maison a été partiellement détruite - a déclaré la mère d'un homme (50 ans), qui a été tué dans une attaque à la roquette le 10 juin dans un village au sud de Nikolaev.

Amnesty International a trouvé du matériel et des uniformes militaires dans la maison voisine de la sienne.

Nikola, qui vit dans le quartier de Lisichansk, dans le Donbass, que les Russes prennent régulièrement pour cible et où ils ont tué au moins une personne, a déclaré qu'il ne comprend pas bien "pourquoi notre armée tire depuis les villes et pas depuis les champs".

Un autre habitant a déclaré qu'"il y a définitivement une activité militaire dans le quartier".

- Nous entendons des tirs "sortants", puis "entrants" ", a-t-il déclaré.



Les équipes d'Amnesty International ont vu des soldats utiliser des bâtiments résidentiels situés à 20 mètres de l'entrée de l'abri souterrain, utilisé par les habitants et où un homme âgé a été tué.

Le 6 mai, dans une ville du Donbas, les forces russes ont utilisé des armes à sous-munitions au-dessus d'un quartier composé essentiellement de maisons à un ou deux étages, où les forces ukrainiennes disposaient de pièces d'artillerie. Des éclats d'obus ont endommagé les murs de la maison où Ana (70 ans) vit avec son fils et sa mère de 95 ans.

Début juillet, un ouvrier agricole a été blessé lorsque les forces russes ont attaqué un entrepôt agricole dans la région de Nikolaïev. Quelques heures après l'attaque, les chercheurs d'Amnesty International ont constaté la présence de militaires et de véhicules ukrainiens dans la zone de stockage des céréales, et des témoins ont confirmé que l'armée utilisait l'entrepôt, situé en face d'une ferme où vivent et travaillent des civils.

Alors que les chercheurs évaluaient les dégâts subis par les bâtiments résidentiels et publics à Kharkiv et dans les villages du Donbass et de l'est de Mykolaiv, ils ont entendu des tirs provenant de l'armée ukrainienne toute proche.