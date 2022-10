MK Ultra. Une nouvelle étude révèle que la CIA a utilisé des Noirs étatsuniens comme cobayes pour des expériences sur les drogues (MintPress News)

Une nouvelle étude révèle que la CIA a utilisé des Noirs étatsuniens comme cobayes pour des expériences sur les drogues. Article originel : New Research Finds CIA Used Black Americans as Drugs Experiment Guinea Pigs Par Kit Klarenberg MintPress News

Aujourd'hui, beaucoup connaissent le projet MKULTRA. Pendant des décennies, la CIA a mené des expériences très contraires à l'éthique sur des humains afin de perfectionner les techniques de lavage de cerveau, de contrôle mental et de torture.



L'aspect le plus notoire du programme était sans doute l'administration de fortes doses de substances psychoactives aux cibles, en particulier le LSD. Ces substances ont été portées à l'attention de Langley en 1948 par Richard Kuhn, l'un des 1 600 scientifiques nazis envoyés clandestinement aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip après la Seconde Guerre mondiale. Lorsque MKULTRA a été officiellement créé cinq ans plus tard, certaines personnes ont été consultées directement sur le projet.

L'administration involontaire de LSD à des citoyens étatsuniens est tristement célèbre ; parmi les personnes droguées se trouvaient des agents de la CIA. Le fait que l'Agence ait exploité des malades mentaux, des prisonniers et des toxicomanes à cette fin - "des gens qui ne pouvaient pas se défendre", selon les termes d'un agent anonyme de l'Agence - est moins connu.

Une étude menée par des universitaires du Laboratoire sur les disparités en matière de culture et de santé mentale de l'Université d'Ottawa jette une lumière nouvelle et importante sur cette composante sous-explorée de MKULTRA et met en lumière une dimension du programme jusqu'alors totalement inconnue : les personnes de couleur, en grande majorité des Noirs étatsuniens étaient ciblées de manière disproportionnée par la CIA à son service.



Parlés comme des animaux et traités comme tels

En 1973, craignant que les actions secrètes de la CIA ne fassent l'objet d'un audit officiel à la suite du scandale du Watergate, Richard Helms, alors chef de l'Agence, a ordonné la destruction de tous les documents relatifs à MKULTRA.

Des dizaines de milliers de documents ont en quelque sorte survécu à la purge. Il est encore plus commode de constater qu'une partie importante des résultats des expériences menées dans le cadre du projet a été publiée dans des revues scientifiques librement accessibles et évaluées par des pairs. En effet, plus de 80 universités, prisons et hôpitaux privés et publics ont mené - sciemment ou non - des expériences sur les drogues psychédéliques pour le compte de la CIA. Bien que le LSD ait été la substance prépondérante, les effets du DMT, de la mescaline, de la psilocybine et du THC ont également été étudiés en profondeur.

Au total, l'équipe de l'Université d'Ottawa a analysé 49 de ces articles, publiés entre les années 1950 et 1970. Quarante pour cent d'entre eux concernaient des expériences menées au Centre de recherche sur les addictions du Kentucky, que la CIA gérait directement.

Le site comprenait une prison pour les personnes accusées d'avoir violé les lois sur les stupéfiants, un "service spécial" pour la recherche sur les drogues et une prison peuplée de prétendus "toxicomanes". Les chercheurs qui y étaient employés préféraient ouvertement effectuer des tests sur d'anciens et d'actuels consommateurs de drogue, car ils étaient considérés comme "expérimentés" dans les effets des substances illicites et donc mieux à même de donner un consentement éclairé que les abstinents. En pratique, les cobayes de la CIA n'avaient souvent aucune idée de ce qui leur était administré.

En analysant la littérature disponible, les universitaires ont examiné la race et l'ethnicité déclarées des participants, les stratégies de recrutement, la méthodologie et les dangers potentiels pour les participants. Toutes les études ont utilisé des sujets capturés et incarcérés, des incitations coercitives à la participation, des niveaux de dosage dangereux et une valeur scientifique douteuse.

Dans près de 90% des cas, au moins une violation de l'éthique a été identifiée, plus des trois quarts ont utilisé un schéma de dosage à haut risque qui serait inacceptable selon les directives modernes, et 15% ont utilisé des participants souffrant de troubles psychotiques. Environ 30 % ont exploité des personnes de couleur...

