La Suissesse Nathalie Yamb interdite de territoire français pour ses critiques virulentes envers la politique africaine de la France

La militante panafricaine suisso-camerounaise est personna non grata. sur le territoire français. Elle ne peut plus mettre les pieds en France, un arrêté a été pris en ce sens le 12 janvier 2022 et lui a été siginifié le 14.10.22- Les autorités françaises viennent de lui signifier qu'elle était interdite de séjour en France en raison de ses actions jugées antifrançaises en Afrique. Le texte de l'arrêté, que s'est procuré RFI, invoque pour justifier l'interdiction de territoire les "diatribes récurrentes que [Nathalie Yamb] profère contre la France et ses autorités et dans lesquelles elle cautionne, voire encourage, le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique". L'arrêté, qui date du 12 janvier 2022, mentionne également "des propos virulents à l'égard des positions françaises sur le continent africain susceptibles de favoriser l'entrisme des puissances étrangères hostiles à la France sur le continent africain et d'alimenter le développement d'un ressentiment populaire anti-français en Afrique, mais également parmi les diasporas africaines en France" (Source : France 24). Cette décision a été prise sur fond de rivalités entre la France et la Russie sur le continent africain.





Selon Wikipedia, "elle est née en Suisse d'une mère suisse et d'un père camerounais. Installée en Côte d'ivoire" depuis 2007, elle a été expulsée du pays pour la Suisse en décembre 20192. En France, elle est persona non grata depuis janvier 2022". En raison de sa proximité avec le parti de Laurent Gbagbo et de son soutien à Mamadou Koulibaly elle a été considérée par Alassane Ouatarra, installé au pouvoir avec l'aide de la France, comme responsable « d'activités incompatibles avec l’intérêt national ». Elle est en effet membre du parti politique ivoirien Lider et conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly.



