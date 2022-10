[Vidéo] Jusqu'à 50 partisans de Trump ont vu leurs maisons perquisitionnées par le Ministère de la Justice et le FBI à travers les États-Unis (The Gateway Pundit)

MISE À JOUR : Jusqu'à 50 partisans de Trump ont vu leurs maisons perquisitionnées par le DOJ-FBI à travers les États-Unis (VIDEO)

Vendredi après-midi, Steve Bannon a déclaré à Charlie Kirk que 35 alliés de Trump ont vu leur domicile perquisitionné par le FBI jeudi. Bannon : "La Gestapo à sabots doit se présenter à leur porte et en faire une grande démonstration." Steve Bannon a rejoint Charlie Kirk sur Real America's Voice jeudi pour annoncer la nouvelle. Steve Bannon : Vous avez vu dans le discours démoniaque que Biden a prononcé à Philadelphie que ce régime est en train de mourir. C'était un cri primal. Et voici ce qu'ils essaient de faire, peu importe qui c'est, que ce soit Donald Trump à Mar-a-Lago. Il y a eu 35 descentes du FBI la nuit dernière. Exact. Et il y a un autre grand jury qui se réunit le 6 janvier, le Washington Post l'a rapporté. Trente-cinq membres supérieurs de MAGA ! des républicains, des partisans de Donald Trump que le FBI a fait entrer. Alors qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. Pas vrai ? Tous ces gens ont des avocats. La Gestapo à sabots doit se présenter à leur porte et en faire tout un plat.

Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire étatsunienne ! Le régime maléfique est devenu rebelle ! Vendredi soir, l'avocat Harmeet Dhillon a participé à l'émission de Tucker Carlson pour parler des raids massifs du FBI contre les partisans de Trump. Harmeet a dit à Tucker que jusqu'à 50 supporters de Trump pourraient être impliqués dans ces raids. Au moins un journaliste libéral a été informé des raids du FBI avant qu'ils n'aient lieu. Harmeet Dhillon : Les assignations à comparaître sont intentionnellement larges. Elles émanent de la "Capitol Siege Section" du bureau du département de la justice des États-Unis à Washington. Et elles demandent de larges catégories de documents. Elles demandent toutes les communications datées d'un mois avant l'élection jusqu'à deux mois après l'élection. Et ils demandent toutes les communications concernant des dizaines de personnes. Et les catégories sont les électeurs suppléants, la collecte de fonds autour des irrégularités autour de l'élection, et aussi un rassemblement qui a eu lieu avant la situation du 6 janvier au Capitole. Le rallye "Save America" qui a eu lieu. En fait, toutes ces activités, sinon toutes, sont protégées par le premier amendement. Et le ministère de la Justice des États-Unis informe les journalistes des mandats de perquisition et des assignations à comparaître avant qu'ils ne soient exécutés... C'est vraiment un abus scandaleux de la part du ministère de la Justice.

