Autopsies. Cas de myocardite diagnostiqués cliniquement, par des tests de laboratoire, par imagerie dans le contexte de la vaccination anti-SRAS-CoV-2 à base d'ARNm (Vidéo)

Évaluation de la probabilité d'une (épi-)myocardite induite par le vaccin - Causalité ou corrélation ? Présence de myocardite avec association temporelle à l'événement de vaccination ET Intégration du phénotype histologique, de la présentation clinique et des résultats de laboratoire n'indiquant aucun autre diagnostic différentiel. Résumé infographique. Cas de myocardite diagnostiqués cliniquement, par des tests de laboratoire, par imagerie (dans le contexte de la vaccination anti-SRAS-CoV-2 à base d'ARNm)- Description basée sur l'autopsie. Nous décrivons les résultats de l'autopsie cardiaque et les caractéristiques communes de la myocardite, l'inflammation myocardique induite par le vaccin représentant la cause probable ou possible du décès.