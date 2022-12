L'opération dirigée par des journalistes et liée aux services de renseignement qui a faussé la politique britannique en matière de pandémie (The Gray Zone)

L'opération dirigée par des journalistes et liée aux services de renseignement qui a faussé la politique britannique en matière de pandémie. Article originel : The journalist-run, intelligence-linked operation that warped British pandemic policy Par Kit Klarenberg The Gray Zone, 21.11.22

C'est à la date de lancement officiel d'iSAGE, en mai 2020, que son objectif fondateur de sécuriser la publication des identités de SAGE, et de ses articles, a été atteint. Auparavant, la composition de l'organisme et les preuves qui sous-tendent ses décisions étaient entièrement cachées au public, ce qui a alimenté une importante controverse, notamment en raison de son talonnage initial sur la mise en œuvre des mesures de protection COVID-19.

Malgré son énorme influence, iSAGE et ses membres ont largement échappé à l'examen public. On sait peu de choses sur les forces qui guident et façonnent ses activités, et on ne sait pas non plus si ses représentants poursuivent un programme inavoué qui va à l'encontre de leur engagement déclaré à fournir des avis scientifiques "impartiaux".

La confusion concernant le nom d'iSAGE, étant donné sa ressemblance évidente avec le Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) officiel du gouvernement britannique, n'a fait qu'accroître la notoriété du groupe. Très rapidement après son lancement, iSAGE a commencé non seulement à travailler en parallèle avec son homonyme gouvernemental, mais à le supplanter dans l'esprit du public.

Pendant près de deux ans, les membres d'iSAGE ont fait la une des médias britanniques et internationaux. Des politiciens et des experts de haut niveau ont soutenu avec enthousiasme les déclarations du groupe sur la pandémie, et ses séances d'information hebdomadaires sur YouTube ont été vues par des dizaines de milliers de personnes. Ses représentants ont utilisé leurs plates-formes populaires pour appeler à des mesures de contrôle et de suppression étendues, notamment la recherche des contacts, les tests de masse, les quarantaines aux frontières, les fermetures et la mise en œuvre de logiciels d'atténuation afin d'arrêter la transmission du COVID-19.

Fondé en mai 2020 par David King, ancien conseiller scientifique en chef des premiers ministres travaillistes Tony Blair et Gordon Brown, iSAGE avait initialement pour objectif de militer pour une plus grande transparence de la politique de santé de l'État, tout en fournissant des "conseils solides et impartiaux" au public et au gouvernement. Pourtant, il s'est rapidement transformé en un groupe de pression puissant et totalement irresponsable, qui a fait pression de manière agressive en faveur des mesures "Zéro COVID".

Derrière certaines des politiques de lutte contre la pandémie les plus destructrices pour la société mises en œuvre par le gouvernement britannique se cache iSAGE, une organisation louche fondée par un expert du Guardian obsédé par la Russie et conseillée par des espions, des psychologues comportementaux et des influenceurs médiatiques sans formation scientifique ou médicale...

Pendant ce temps, les fermetures d'écoles ont exposé les jeunes Britanniques à l'insécurité alimentaire et à une probabilité accrue d'être victimes de violences domestiques, tandis que la numérisation rapide de l'éducation a encore creusé les écarts d'apprentissage entre les étudiants aisés et les étudiants à faible revenu du pays.

Les patients soignés pour un cancer, une maladie cardiovasculaire ou une maladie respiratoire n'ont pas pu accéder aux traitements de routine ; les taux de dépression clinique et d'addiction aux téléphones portables parmi les étudiants universitaires ont grimpé en flèche ; les adultes de tous âges ont signalé une aggravation de leur état de santé mentale ; et le nombre de Britanniques cherchant de l'aide pour une toxicomanie a augmenté de 81 % entre 2020 et 2021.

Près de trois ans après que le monde ait entendu parler pour la première fois de la COVID-19, les sociétés du monde entier sont encore sous le choc de confinements prolongés et de restrictions sociales sévères, que de nombreux gouvernements ont mises en place pour soi-disant "arrêter la propagation" du virus. La Grande-Bretagne ne fait pas exception à la règle, et si l'impact à long terme de ces mesures reste inconnu, certains effets épuisants sont déjà douloureusement apparents.

Alors que l'hiver s'annonce en Europe et que les appels à la réimposition des restrictions contre la COVID-19 se multiplient - notamment de la part de l'iSAGE elle-même - les activités de cette organisation jettent un regard inquiétant sur le rôle de l'État sécuritaire et des médias grand public dans la corruption de la politique de santé publique britannique.

Alors qu'il se présentait comme une organisation non gouvernementale composée d'experts en santé avant-gardistes, The Grayzone peut révéler que l'iSAGE entretient non seulement de nombreux liens avec l'État sécuritaire britannique, mais qu'il s'appuie aussi largement sur des considérations politiques, plutôt que scientifiques, pour élaborer ses recommandations politiques.

La désorientation du public a été aggravée par le fait que plusieurs membres de SAGE étaient également des experts de iSAGE. Prenons l'exemple de Susan Michie, militante politique de gauche et experte autoproclamée en "changement de comportement", qui a travaillé à la fois pour l'iSAGE et le SAGE, c onseillant le conseil gouvernemental secret SPI-B, composé de psychologues comportementaux qui ont fait peur au public pour qu'il se conforme à la politique officielle en matière de pandémie. Les reportages des médias sur Michie la désignent presque universellement comme une simple "scientifique de SAGE", donnant l'impression que ses commentaires représentent la position officielle du gouvernement britannique.

Ian Boyd, membre du SAGE, affirme que ce chaos était intentionnel. En octobre 2021, il a déclaré au British Medical Journal que les noms des deux groupes "créaient la confusion et étaient un moyen utilisé par ceux qui organisent [iSAGE] pour créer des frictions inutiles". Dans le même article, un autre universitaire a suggéré que le titre d'iSAGE impliquait que l'organisme était "en quelque sorte plus autoritaire qu'il ne l'est en réalité."

Comme prévu, le double nom des deux groupes a brouillé les cartes des messages publics et gouvernementaux concernant COVID-19, entraînant de nombreuses erreurs troublantes - voire carrément dangereuses - de la part des journalistes, des experts et des législateurs élus.

Bien qu'il se soit apparemment engagé à ne pas imiter ce nom, King l'a quand même fait. Le préfixe "Independent" était encore plus problématique, car il impliquait clairement que SAGE n'était pas une organisation autonome et digne de confiance, alors qu'iSAGE émettait des conseils impartiaux et plus crédibles par contraste. iSAGE gagne en influence en alimentant la confusion

Selon Mme Pollock, le groupe a offert des conseils politiques "parfois sans expertise scientifique suffisante ou sans preuve scientifique pour les éclairer". Elle a exprimé son opposition véhémente lorsque le groupe a officiellement adopté sa position "Zero COVID" en juillet 2020, estimant qu'elle ne reposait sur aucune base scientifique. Deux mois plus tard, le groupe a refusé de renouveler son adhésion.

"Souvent, [iSAGE] finissait par préconiser des choses alors qu'il n'avait pas suffisamment réfléchi aux incertitudes des preuves et au potentiel de nuisance", affirme Mme Pollock, qui a travaillé comme professeur clinicien de santé publique à l'université de Newcastle. Elle cite "les fermetures prolongées, les fermetures d'écoles et les tests de masse" comme exemples des recommandations erronées d'iSAGE.

Susan Michie says we will need to wear masks and socially distance from our fellow human beings ‘for ever’. Remember she is a member of SAGE and ‘Independent’ SAGE. https://t.co/ewuzyvNozV

"Je ne pense pas que les écoles devraient être ouvertes tant que nous n'aurons pas atteint le niveau zéro de COVID. C'est un grand défi", a déclaré David King lors de cette discussion. "Cela signifie, à l'adresse du gouvernement, 's'il vous plaît, verrouillez-nous, gérez la maladie, ramenez-la à peu près au niveau d'une personne sur un million', et nous parviendrons à ouvrir les écoles de manière beaucoup plus sûre."

En octobre de la même année, un rapport des Nations Unies a conclu que d'innombrables enfants dans le monde avaient été durement touchés sur le plan émotionnel et psychologique par les fermetures d'écoles, entraînant une forte augmentation de "la peur et du stress, de l'anxiété, de la dépression, de la colère, de l'irritabilité, de l'inattention" ainsi que "des irrégularités dans l'activité physique et le sommeil". Une confirmation totale des mises en garde initiales de SAGE contre les fermetures d'écoles généralisées.

Comme prévu, l'Angleterre a commencé à rouvrir les écoles en septembre 2020, même si elles ont été fermées une fois de plus en décembre. Les représentants indépendants du SAGE se sont ensuite fermement opposés aux réouvertures massives au printemps 2021, et ont régulièrement critiqué la démarche pendant des mois par la suite.

À l'inverse, les recherches de SAGE mettent en garde contre les fermetures totales d'écoles qui entraîneraient pour les enfants "un choc éducatif qui persisterait et affecterait leurs résultats scolaires et professionnels pour le reste de leur vie". Elle prévoyait que des périodes prolongées d'apprentissage à domicile creuseraient gravement les inégalités entre les élèves et ne permettraient pas de détecter les troubles précoces de l'apprentissage et du comportement.

En mai 2020, la vice-présidente du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré par erreur que SAGE avait mis en garde contre la réouverture des écoles prévue pour le 1er juin car elle était " trop précoce ", laissant entendre que le gouvernement britannique écartait imprudemment les recommandations de ses propres conseillers scientifiques internes. Elle faisait en fait référence à un rapport produit par iSAGE, et non par SAGE.

À aucun moment les grands médias britanniques n'ont reconnu que les antécédents de Mme Michie ne la qualifiaient pas nécessairement pour recommander une politique en cas de crise de santé publique. Au contraire, une psychologue clinique représentait précisément le type de personnage auquel on pouvait faire appel pour manipuler le public et lui faire accepter des mesures de confinement extrêmes.

The Citizens était lui-même dirigé par Carole Cadwalladr, la chroniqueuse du Guardian obsédée par la Russie qui a remporté une série de prix prestigieux pour ses reportages affirmant que la société de données SCL-Cambridge Analytica servait de canal à l'ingérence russe dans le vote du Brexit. Comme l'a rapporté Alex Rubinstein pour The Grayzone, le reportage de Cadwalladr a été entièrement discrédité par un rapport parlementaire britannique de 2020 qui n'a trouvé aucune preuve de l'implication russe dans le Brexit.

Not the first time Facebook has had a fake whistleblower! https://t.co/AvoRlHPtEQ

En réponse à la révélation que les Citoyens avaient donné naissance à iSAGE, Cadwalladr a insisté sur le fait que le lien entre les Citoyens et le groupe avait été publiquement mentionné sur le site d'iSAGE depuis son lancement. Bien que son affirmation soit techniquement exacte, le lien n'a jamais été reconnu dans les médias par les membres d'iSAGE, et encore moins par Cadwalladr elle-même. De plus, le passage pertinent du site Web d'iSAGE se contente de faire référence aux Citoyens comme à une " petite équipe de soutien... qui aide Independent SAGE dans ses événements publics et ses activités médiatiques ".

Cette caractérisation minimise considérablement l'ampleur et la nature de la relation entre les Citoyens et iSAGE. C'est à peu près au moment de la publication de l'article du Telegraph que Cadwalladr a mis à jour son propre profil Twitter pour se décrire comme une " cofondatrice " de The Citizens, la " mère " d'iSAGE. Dans le même temps, sur Twitter, The Citizens se présente comme le "fondateur et le producteur" d'iSAGE.

Les comptes rendus officiels d'une réunion de juin 2020 du "groupe consultatif sur le comportement" d'iSAGE montrent que l'organisation a reçu une orientation et une assistance importantes d'une autre source non reconnue. Zack King, représentant de la société de relations publiques Firstlight Group, a joué un rôle de premier plan dans les procédures, présentant " le travail du SAGE indépendant à ce jour " et dirigeant une discussion dédiée aux relations avec la presse.

Il a souligné que Carole Cadwalladr et lui-même "se sont occupés des questions de presse" et qu'iSAGE "peut faire appel à eux deux" si les spécialistes du comportement de l'organisation souhaitent "impliquer" les médias dans ses activités.

"Zack et Carole travaillent ensemble sur le volet presse. La plupart des relations avec la presse sont assurées par Zack et son cabinet de relations publiques", peut-on lire dans le procès-verbal.

En janvier de l'année suivante, un blog intitulé "Holding the government to account" (demander des comptes au gouvernement) a été publié sur le site Web de Firstlight, exposant le "plan médiatique ambitieux" que la société a poursuivi afin de "construire le profil du groupe aussi rapidement que possible" et "d'accroître l'influence du groupe" dès son lancement. La proposition prévoyait 36 réunions d'information hebdomadaires à l'intention des médias et du public, ainsi qu'un "nombre incalculable d'interviews individuelles et de signatures".

En l'espace de six mois, iSAGE était en train de "fixer l'ordre du jour", s'est vanté Firstlight, "et cette publicité lui a permis d'impulser le changement", y compris son approche "Zero COVID" "adoptée par certaines parties des gouvernements gallois, écossais et nord-irlandais décentralisés". À aucun moment il n'a été révélé que Zack King est le fils du chef d'iSAGE, David King, un fait que le premier tient à dissimuler.

Des fuites de communications d'iSAGE examinées par The Grayzone indiquent que Firstlight a été largement récompensé pour sa manipulation des médias. Fin mai 2020, lorsque Cadwalladr a proposé de mettre en place un financement par la foule pour l'opération, Allyson Pollock, membre d'iSAGE, a déclaré qu'elle était de plus en plus "mal à l'aise" face à cette initiative. Elle était "extrêmement anxieuse" à l'idée de rechercher un tel financement pour un "projet à court terme", et a proposé de collecter des fonds par d'autres moyens non publics, proposant même de contribuer elle-même aux dépenses.

Lisez ici les courriels d'iSAGE qui ont fait l'objet d'une fuite.



Les préoccupations de Mme Pollock étaient nombreuses. Elle se plaignait de l'absence de clarté quant à la raison pour laquelle l'argent était nécessaire, à savoir "combien, pendant combien de temps et pour qui exactement", d'autant plus que les membres d'iSAGE travaillaient bénévolement. De plus, le groupe avait collectivement décidé de recruter des universitaires résidents ayant des revenus stables ainsi que des volontaires vivant d'un soutien financier garanti du gouvernement.

"Tous les membres du comité ont un emploi et certains d'entre nous ont un très bon salaire. Alors, ne devrions-nous pas contribuer si nous en avons besoin... ce serait faire preuve d'esprit public et ne pas respecter l'esprit de ce que nous faisons", s'inquiète Mme Pollock. "Le public est très sollicité en ce moment et je ne me sens pas du tout à l'aise avec le crowdfunding".

David King a tenté de rassurer Pollock en lui expliquant que les sommes reçues ne serviraient pas à enrichir les membres d'iSAGE, mais plutôt à couvrir les factures de la société de relations publiques, Firstlight. La rémunération de "l'expertise professionnelle" serait sollicitée ailleurs, a-t-il promis.

M. Cadwalladr est également intervenu en faisant remarquer que M. Pollock "ne sera pas conscient du travail de coulisses qui a été nécessaire pour mener le projet jusqu'ici", notamment "les dépenses inévitables liées à la gestion des médias". On ne sait pas encore quels services ces coûts auraient pu couvrir au milieu d'un verrouillage national.

En juin, The Citizens a lancé un crowdfunder dédié à iSAGE, qui a permis de récolter 60 000 £. Le texte d'accompagnement restait vague sur la manière dont les dons seraient dépensés, indiquant simplement qu'ils aideraient l'organisation à "continuer à suivre la science". Aucune mention n'est faite du financement d'une vaste campagne médiatique, menée par le fils du fondateur d'iSAGE.