[Vidéo] Le jeu du changement climatique et ses racines transhumanistes (James Corbett Report)

James Corbett rejoint Ryan Christian de The Last American Vagabond pour discuter d'un sujet très controversé et instrumentalisé, un sujet qui est hissé au-dessus de la population comme un absolu, car ceux qui sont au pouvoir ne demandent plus, mais exigent, votre conformité. Bien sûr, nous parlons du spectre inquiétant du "changement climatique" et de la question de savoir si c'est exactement cela, un spectre, un fantôme, une illusion conçue pour créer, initier et justifier un programme technocratique longtemps recherché. Les sources et les notes de l'émission sont disponibles ici.