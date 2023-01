Rapport de situation sur la guerre en Ukraine - Ignorance des médias, guerre de contre-artillerie, trois armées perdues (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine - Ignorance des médias, guerre de contre-artillerie, trois armées perdues Article originel : Ukraine SitRep - Media Ignorance, Counter-Artillery War, Three Lost Armies Moon of Alabama, 17.01.23

Yves Smith demande :

What if Russia Won the Ukraine War but the Western Press Didn’t Notice? ("Et si la Russie avait gagné la guerre en Ukraine mais que la presse occidentale ne l'avait pas remarqué ?")

Il pointe du doigt plusieurs titres qui, malgré des victoires russes décisives comme la prise de Soledar, présentent l'Ukraine comme gagnante de la guerre :

Néanmoins, Soledar est tombé et la perte de Bakhmut semble acquise, en l'absence d'horribles erreurs russes. La ligne dite de Zelensky est en train de se briser avant même que la Russie n'ait mis sérieusement à contribution ses forces récemment mobilisées. Les commentateurs habituels attendent que le marteau russe s'abatte, bien que la Russie puisse simplement moudre avec plus de force en exerçant une pression plus forte sur un plus grand nombre de points le long de la très longue ligne de contact. N'oubliez pas que l'une des préoccupations des Russes est d'éviter de "gagner" d'une manière qui entraînerait la panique et des actions désespérées de la part de l'OTAN... non pas que l'état émotionnel fragile de l'Occident collectif puisse être facilement géré.

Dans ce contexte, on pourrait s'attendre à ce que certains membres de la presse aient compris que les choses ne vont pas très bien pour l'Ukraine et que le sauvetage classique, dans les films de cow-boys, de la cavalerie arrivant sur la colline (ici sous la forme de chars et d'artillerie) sera trop peu et trop tard.

Au lieu de cela, les médias semblent essayer d'intégrer des bribes de faits sur le terrain dans le récit héroïque de la victoire inévitable de l'Ukraine.



C'est certainement correct pour la grande majorité des articles, qui affirment que Soledar et Bahkmut, sont des villes sans importance, mais certains articles s'insinuent dans une logique différente. Il y a quelques jours, le Washington Post titrait :



Bloody Bakhmut siege poses risks for Ukraine ("Le siège sanglant de Bakhmut présente des risques pour l'Ukraine")

L'Ukraine est confrontée à des choix difficiles quant au degré d'implication de son armée dans un combat prolongé pour la ville assiégée de Bakhmut, alors que Kiev se prépare à une nouvelle contre-offensive ailleurs sur le front, ce qui nécessite de conserver des armes, des munitions et des combattants expérimentés.

La Russie a intensifié son assaut dans la région ces derniers jours, déclenchant des combats sauvages qui ont mis en évidence le coût élevé de la bataille. Les mercenaires russes et les prisonniers libérés du groupe Wagner ont pénétré dans la ville minière voisine de Soledar et se sont rapprochés de Bakhmut, dont la capture leur échappe depuis des mois malgré un avantage en termes de puissance de feu et la volonté de sacrifier des troupes.



L'article cite plusieurs soldats ukrainiens qui parlent de pertes énormes de leur côté. Mais les États-Unis continuent de les encourager :

Le haut fonctionnaire étatsunien a mis en garde contre le fait de rejeter complètement Bakhmut ou la ville voisine de Soledar comme des endroits non stratégiques que Kiev peut simplement abandonner, en notant que les mines de sel et de gypse donnent à la région une importance économique. En théorie, les Russes pourraient utiliser les mines de sel et les tunnels profonds pour protéger le matériel et les munitions des frappes de missiles ukrainiennes. Moscou a également doté la ville d'une importation.

"Dans une certaine mesure, Bakhmut est importante pour [l'Ukraine] parce qu'elle est très importante pour les Russes", a déclaré le haut fonctionnaire étatsunien, notant que le contrôle de Bakhmut ne va pas avoir un impact énorme sur le conflit ou mettre en péril les options défensives ou offensives de l'Ukraine dans la région orientale de Donbas.

Le responsable a ajouté : "Bakhmut ne va pas changer la guerre".