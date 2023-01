Sahel : De Serval à Barkhane, 10 ans d’intervention militaire, 10 ans de déni de démocratie (Survie)

Il y a 10 ans, le 11 janvier 2013, la France déclenchait au Mali l’opération Serval. Celle-ci allait être intégrée l’année suivante à l’opération Barkhane, dont Emmanuel Macron a officialisé la fin en novembre 2022.

Dix ans d’intervention militaire massive avec jusqu’à plus de 5400 soldats des forces conventionnelles et des forces spéciales positionnés au Sahel en même temps, entre 8 et 10 milliards d’euros de budget supplémentaire d’opérations extérieures (Opex), 59 soldats français et des milliers de soldats maliens, burkinabè, tchadiens morts – le chiffre officiel n’est pas connu, plus de 12 000 civils morts, 3 millions de personnes déplacées à la fin 2022 alors que les groupes djihadistes que l’on prétendait éradiquer n’ont cessé de s’étendre et de gagner en puissance… Quelques chiffres qui en disent beaucoup sur l’ampleur de cette intervention française – la plus importante depuis la guerre d’Algérie, et sur l’ampleur de son échec prévisible.

La réalité de cette intervention, ce sont aussi les mensonges, la propagande, l’opacité et l’absence de débat qui en sont constitutives depuis le début. En cela aussi, elle est parfaitement exemplaire de la politique néocoloniale de la France en Afrique. Des éléments sur lesquels il est aujourd’hui essentiel de revenir dans cette note d’analyse.