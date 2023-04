Effets néfastes graves du vaccin contre la Covid-19 : Une revue systématique (Brownstone Institute)

Récemment, mon collègue et moi-même avons réalisé un examen systématique des graves effets néfastes associés aux vaccins contre la covid-19.

Mon coauteur, Peter Gøtzsche, est un médecin danois qui possède quatre décennies d'expérience dans le domaine de la recherche. Il a publié 97 articles dans les "cinq grands" (BMJ, Lancet, JAMA, Annals of Internal Medicine et New England Journal of Medicine) et 19 revues Cochrane.

Mon précédent article sur la façon dont les effets nocifs graves ont été minimisés ou exclus des essais covid-19 a été à l'origine de la présente analyse.



Par ailleurs, des inquiétudes ont été exprimées quant à la fiabilité des données des essais cliniques en raison de la longue tradition de l'industrie pharmaceutique en matière de falsification des données et de dissimulation délibérée des effets néfastes.

Dans le cas des vaccins contre la covid-19, ni les fabricants de vaccins ni les autorités de réglementation des médicaments n'ont permis à des chercheurs indépendants d'examiner les données brutes des essais, ce qui a contraint les défenseurs de la transparence à poursuivre la FDA pour obtenir l'accès aux documents.

Dans notre analyse, nous nous sommes concentrés sur les effets indésirables graves (EIG) associés aux vaccins contre la covid-19, documentés dans la littérature publiée (la date limite de recherche était le 4 avril 2022).

Nous avons défini les EIG selon la définition de l'Agence européenne des médicaments :

Un effet indésirable qui entraîne la mort, met en jeu le pronostic vital, nécessite une hospitalisation ou la prolongation d'une hospitalisation existante, entraîne un handicap ou une incapacité persistants ou importants, ou constitue une anomalie congénitale.



Voici les points saillants :

1. Un grand nombre des études que nous avons examinées étaient de très mauvaise qualité et publiées dans des revues qui n'identifiaient pas les erreurs fondamentales.



2. À ce jour, l'examen systématique des EIG le plus rigoureux sur le plan méthodologique a été réalisé par Fraiman et al, qui ont réanalysé les données de deux essais randomisés pivots des vaccins ARNm (Pfizer et Moderna), y compris les EIG figurant sur les sites web de la FDA et de Santé Canada. Le risque d'un EIG après la vaccination dépassait le risque d'hospitalisation dû à la covid-19.



3. Les vaccins à vecteur adénovirus ont augmenté le risque de thrombose veineuse et de thrombocytopénie. (Les autorités ont réagi en suspendant l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca dans de nombreux pays européens et, aux États-Unis, les régulateurs ont conseillé de restreindre l'utilisation du vaccin de Janssen).



4. Les vaccins à base d'ARNm augmentent le risque de myocardite, avec une mortalité d'environ 1 à 2 cas sur 200. La myocardite était plus fréquente chez les jeunes hommes.



5. Nous avons trouvé des preuves de préjudices neurologiques graves, notamment la paralysie de Bell, le syndrome de Guillain-Barré, le trouble myasthénique et l'accident vasculaire cérébral, qui sont probablement dus à une réaction auto-immune provoquée par les vaccins à ARNm et à vecteur adénoviral.



6. Les préjudices graves, c'est-à-dire ceux qui empêchent les activités quotidiennes, n'ont pas été suffisamment signalés dans les essais randomisés.



7. Les préjudices graves étaient très fréquents dans les études portant sur des personnes entièrement vaccinées recevant des rappels (3e dose) et dans une étude portant sur la vaccination de personnes précédemment infectées (c'est-à-dire celles dont l'immunité est naturellement acquise).



8. Les organismes de réglementation des médicaments et les autres autorités ont été très lents à donner suite aux signaux d'effets nocifs graves.



9. Compte tenu des difficultés d'accès aux données réglementaires, des dissimulations et de la sous-déclaration documentée, nous pensons qu'il est probable que les vaccins covid-19 présentent d'autres effets nocifs graves que ceux qui ont été découverts jusqu'à présent.



10. Les recommandations de vaccination et de rappel contre le covid-19 à l'échelle de la population ne tiennent pas compte de l'équilibre négatif entre les avantages et les inconvénients dans les groupes à faible risque tels que les enfants et les personnes qui se sont déjà remises du covid-19 (immunité naturelle).





Le manuscrit complet a été téléchargé en tant que PRE-PRINT.