Philippe Bobola : "On a anesthésié l'intelligence". Vidéo explicative sur les mécanismes psychologiques et cognitifs auxquels les Français sont soumis depuis mars 2020 (Vidéo)

Philippe Bobola : " On a anesthésié l'intelligence " (VIDÉO) Épisode n° 3 d'une série de vidéos explicatives sur les mécanismes psychologiques et cognitifs auxquels les Français sont soumis depuis mars 2020. Philippe Boboba nous a accordé en exclusivité une sé..

Philippe Bobola est docteur en chimie physique, anthropologue et psychanalyste, membre de l’AAAS – American Association for the Advancement of Science. Depuis dix ans, il anime des formations sur la nature secrète du temps, l’art et la science, le stress, les dépendances, etc.