Une étude a fait l'effet d'une bombe : un plus grand nombre de vaccinations a entraîné une incidence plus élevée de la COVID. Une lettre citant cette étude est acceptée comme exemption vaccinale (TrialSite News)

Une lettre d'exemption de l'obligation de vaccination contre la COVID-19 a été acceptée, et cette étude a fait l'effet d'une bombe : un plus grand nombre de vaccinations a entraîné une incidence plus élevée de la COVID.

Par David E. Scheim, PhD, et Jerome Dancis, PhD

TrialSite News, 10.03.23



Vous trouverez ci-dessous une version améliorée d'une lettre envoyée par courriel le 1er mars 2023 au chancelier et au conseil d'administration d'un collège de Californie. Il s'agit de l'une des nombreuses lettres de ce type qui ont été envoyées et des appels qui ont été lancés. Lors d'une audience tenue le lendemain, le collège a accordé des exemptions à son mandat vaccinal de la COVID-19 à quelque 25 professeurs et membres du personnel dont l'emploi était menacé. Cette lettre résume les résultats frappants d'une étude publiée sur MedRxiv le 23 février 2023 par six chercheurs de la prestigieuse Cleveland Clinic. Cette étude, qui reproduit les résultats de trois études antérieures, a révélé, comme le montre la figure 2 (ci-dessous), que "plus le nombre de vaccins reçus précédemment est élevé, plus le risque de contracter la COVID-19 est important".

Chers chancelier et conseil d'administration : Les derniers vestiges de l'obligation de vaccination contre le COVID-19 sont en train de tomber dans tous les États-Unis1, car les figures médicales dominantes qui étaient à l'avant-garde de la promotion de ces vaccins lorsqu'ils ont été mis sur le marché les déclarent maintenant inefficaces pour limiter l'infection et la transmission des maladies depuis l'émergence des variantes de la famille Omicron en 2022. Une étude récente de la prestigieuse Cleveland Clinic, citée ci-dessous, a catégoriquement démontré que ces vaccins, y compris le rappel bivalent, ne limitaient pas l'infection pour Omicron, reproduisant les résultats de trois études antérieures. Le public américain a également rejeté les nouveaux vaccins de rappel bivalents COVID-19, en raison de leur taux d'acceptation dérisoire de 16 %, contre 81 % pour les vaccins originaux.2

Paul Offit, membre du comité consultatif de la FDA pour les vaccins COVID-19, a conseillé à son fils âgé d'une vingtaine d'années de renoncer à la troisième injection3 Bill Gates, qui a financé des recherches approfondies sur le développement du vaccin COVID, a déclaré que "les vaccins actuels ne bloquent pas les infections "4, une conclusion soutenue par le Dr Lena Wen, un porte-parole public souvent cité au sujet du COVID-195, ainsi que par un expert et l'animateur de l'émission Science Friday de la NPR6.

Une étude de la Cleveland Clinic publiée sur MedRxiv le 23 février 20237 a en fait révélé que les vaccins contre la COVID-19 étaient inefficaces pour prévenir l'infection depuis que les lignées Omicron de décembre 2022 et suivantes sont devenues dominantes. L'étude, qui a porté sur 51 000 sujets, a révélé ce qui suit : "Plus le nombre de vaccins reçus précédemment est élevé, plus le risque de contracter la COVID-19 est élevé", comme le montre la figure 2 de l'étude (ci-dessous). Cette figure montre que pour chaque nombre de doses de vaccin (aucune, une, deux, trois et plus de trois), l'incidence cumulée de la COVID-19 était plus élevée lorsque le nombre de doses de vaccin était plus élevé, et ce à chaque jour pendant les 98 jours de suivi de l'étude. Le rappel bivalent a toutefois permis une réduction insignifiante de 4 % de l'incidence de l'infection par le virus de la COVID-19 pour la souche Omicron qui est devenue dominante en 2023.

Le public étatsunien a massivement rejeté les rappels bivalents contre la COVID-19, non seulement sur la base de ces résultats scientifiques et des conseils des experts, mais aussi en raison de la réalité manifeste des infections Omicron contractées par des membres de la famille et des amis vaccinés contre la COVID. Rappelons que les vaccins contre la COVID-19 ont été initialement présentés comme efficaces à au moins 90 % dans la prévention de l'infection et de la transmission.8 La raison d'être des vaccins COVID était que si environ 70 % de la population américaine était vaccinée, le "R0" tomberait en dessous de 1 et l'"immunité collective" serait atteinte.8,9 Mais avec l'apparition de nouveaux variants, les vaccins n'ont plus empêché efficacement la transmission de la maladie,10-12 et le discours sur les vaccinations s'est alors brusquement déplacé vers la limitation de la sévérité de l'infection. Or, la gravité de la maladie est une question de santé personnelle ; la justification des obligations vaccinales reposait sur la prévention de la propagation de l'infection au sein de la communauté. Il est toutefois choquant de constater que la société de relations publiques engagée par le CDC pour promouvoir les vaccins contre la COVID-19 s'est avérée être la même que celle utilisée par Pfizer et Moderna.13-15 Au fur et à mesure que la justification initiale des obligations vaccinales, à savoir la limitation de la transmission des maladies, s'effondrait, la frontière entre la protection de la santé publique et la commercialisation des vaccins devenait très floue.