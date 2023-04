Exclusif : Des soldats ukrainiens vus avec des munitions à l'uranium appauvri au Royaume-Uni (Declassified UK)

Exclusif : Des soldats ukrainiens vus avec des munitions à l'uranium appauvri au Royaume-Uni Article originel : Exclusive: Ukrainian soldiers seen with depleted uranium ammo in UK Par Phil Miller Declassified UK, 27.03.23 Les premières images montrent des équipages de chars ukrainiens formés à l'utilisation de l'arme controversée lors d'un stage en Grande-Bretagne.

British Army trains Ukrainian Tank Crews on Challenger 2/ L'armée britannique forme les équipages de chars ukrainiens au Challenger 2. Les équipages de chars ukrainiens ont achevé leur formation sur les chars Challenger 2 au Royaume-Uni et sont rentrés chez eux pour poursuivre leur lutte contre l'invasion illégale et non provoquée de la Russie. La formation a commencé peu après l'annonce, en janvier, du don par le Royaume-Uni de 14 chars Challenger 2, de leurs munitions et de leurs pièces détachées pour aider l'Ukraine.