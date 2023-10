Alors que tous les regards sont tournés vers Israël et Gaza, l'Ukraine perd son élan guerrier (ICH)

Alors que tous les regards sont tournés vers Israël et Gaza, l'Ukraine perd son élan de guerre Article originel : With All Eyes on Israel-Gaza, Ukraine is losing war momentum Par Daniel L. Davis ICH, 26.10.23

Aucune aide ne permettra à Kiev de remporter la victoire militaire qu'elle recherche.



Le Washington Post a rapporté mardi que l'administration Biden s'apprêtait à soumettre au Congrès un paquet demandant 100 milliards de dollars supplémentaires pour la guerre en cours en Ukraine, la nouvelle guerre en Israël et une future guerre potentielle dans l'Indo-Pacifique.

L'article ne contient aucune évaluation de l'utilisation de l'argent destiné à l'Ukraine ou de l'objectif réalisable qu'il vise à atteindre.

La raison en est assez claire : le gouvernement n'a pas de plan et ne sait pas ce qu'il veut accomplir.

La Chambre des représentants des États-Unis est dans la tourmente et n'a plus de président depuis plus de deux semaines, une situation qui s'explique en partie par le fait que certains membres de la conférence républicaine se sont catégoriquement opposés à l'octroi de fonds supplémentaires à l'Ukraine dans le budget et se sont défoulés sur le député Kevin McCarthy (R-Calif.) en votant la démission de son poste de président de la Chambre des représentants.

Avec toute l'attention accordée au chaos politique à Washington et à la situation explosive en Israël, certains pourraient être distraits et ne pas faire preuve de la diligence raisonnable nécessaire pour déterminer s'il est judicieux de donner plus d'argent à l'Ukraine. Ce serait une erreur. Il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse approfondie pour se rendre compte qu'il serait insensé d'envoyer plus d'argent et d'armes sans stratégie pour mettre fin à la guerre, en commençant par une stratégie diplomatique correspondant à la quantité massive d'armes, de missiles et de chars que nous envoyons déjà dans ce pays...

