Les États-Unis s'opposent à l'appel au cessez-le-feu lors du débat du Conseil de sécurité de l'ONU sur la guerre entre Israël et Gaza (Al Jazeera)

Les États-Unis s'opposent à l'appel au cessez-le-feu lors du débat du Conseil de sécurité de l'ONU sur la guerre entre Israël et Gaza

Article originel : US resists ceasefire call in UN Security Council debate on Israel-Gaza war

Al Jazeera, 26.10.23







Le premier débat ouvert sur le conflit a donné lieu à des appels répétés en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans le contexte de la crise humanitaire à Gaza.



Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu son premier débat public sur la guerre entre Israël et Gaza, la plupart des membres appelant à un cessez-le-feu immédiat pour permettre à l'aide humanitaire d'atteindre les Palestiniens soumis à des bombardements israéliens incessants dans la bande de Gaza.



La semaine dernière, les États-Unis, le plus fidèle allié d'Israël, ont opposé leur veto à une résolution soutenue par 12 autres membres du Conseil, qui aurait appelé à une pause dans les combats, parce qu'elle ne soulignait pas suffisamment le droit d'Israël à l'autodéfense...

