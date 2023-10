L'attaque du Hamas offre une "rare opportunité" de nettoyer Gaza, selon un groupe de réflexion israélien (The Intercept)

L'attaque du Hamas offre une "rare opportunité" de nettoyer Gaza, selon un groupe de réflexion israélien

Faisant écho à George W. Bush lors du 11 septembre, un rapport de l'institut Misgav montre comment les dirigeants politiques trouvent une lueur d'espoir dans les souffrances de leurs propres concitoyens.

Des véhicules de combat de l'armée israélienne sont vus près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, le 14 octobre 2023. Photo : Ilia Yefimovich/Picture Alliance via Getty Images

Le Misgav Institute for National Security & Zionist Strategy, un groupe de réflexion israélien, a publié la semaine dernière un document affirmant que, grâce aux attaques vicieuses du Hamas du 7 octobre, "il existe actuellement une occasion unique et rare d'évacuer l'ensemble de la bande de Gaza". Le document poursuit : "Il ne fait aucun doute que pour que ce plan soit mis en œuvre, de nombreuses conditions doivent être réunies en parallèle. Pour l'instant, ces conditions sont réunies, et l'on ne sait pas quand une telle occasion se présentera à nouveau, si elle se présente". Environ 1 400 Israéliens ont été tués lors de l'assaut initial. Le groupe de réflexion préconise un plan étrange dans lequel Israël procéderait à un nettoyage ethnique de l'ensemble de la bande de Gaza et paierait l'Égypte pour loger ses anciens habitants dans des appartements actuellement vides près du Caire. (Le document a été rapporté et traduit de l'hébreu par Mondoweiss).



L'Institut Misgav est dirigé par Meir Ben Shabbat. Ben Shabbat a servi pendant quatre ans en tant que chef de cabinet d'Israël pour la sécurité nationale après avoir été nommé à ce poste en 2017 par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il était auparavant un haut responsable du Shin Bet, l'équivalent approximatif du Federal Bureau of Investigation aux États-Unis. D'autres anciens hauts membres du gouvernement israélien ont également occupé des postes importants à l'institut, comme l'explique Mondoweiss. Ce langage spécifique - des dirigeants de droite s'enthousiasmant pour l'"opportunité" qui découle de la souffrance massive de leur propre peuple - est une sorte d'universel macabre qui suit les éruptions d'ultraviolence. Le 19 septembre 2001, le président de l'époque, George W. Bush, a proclamé : "À travers mes larmes, je vois une opportunité". Quelques mois plus tard, Condoleezza Rice, conseillère de Bush en matière de sécurité nationale, expliquait : "[C]e n'est pas seulement une période de grave danger, mais aussi une période d'énormes opportunités. Avant que l'argile ne soit à nouveau sèche, les Etats-Unis, nos amis et nos alliés doivent agir de manière décisive pour tirer parti de ces nouvelles opportunités. 2 977 personnes ont trouvé la mort au World Trade Center et au Pentagone, ainsi qu'à bord du vol 93 de la United Airlines.

Oussama ben Laden a également utilisé un langage similaire à celui de l'Institut Misgav pour décrire l'invasion de l'Irak par les États-Unis et leurs alliés. En 2004, Oussama ben Laden a déclaré dans un message audio : "Cibler l'Amérique en Irak en termes d'économie et de pertes humaines est une occasion unique et en or. Ne la gâchez pas pour le regretter plus tard". Des centaines de milliers d'Irakiens ont été tués pendant le conflit. Pour sa part, M. Netanyahu a parlé en 2002 de "l'occasion en or" que représentait l'attentat à la bombe perpétré par Al-Qaïda contre un hôtel de Mombasa, au Kenya. Lors de cet attentat, 13 personnes ont été tuées, dont les frères israéliens Noy et Dvir Anter, âgés de 12 et 13 ans. CNN a rapporté à l'époque que "des enfants hurlant et couverts de sang cherchaient désespérément leurs parents au milieu des décombres".

Bien qu'il ait utilisé des mots différents, M. Netanyahu a également vu un avenir radieux le 11 septembre 2001, alors qu'il travaillait dans le secteur privé après sa première période en tant que premier ministre. Interrogé par le New York Times sur la signification des attentats pour les relations étatsuno-israéliennes, il a répondu : "C'est très bien". M. Netanyahu est ensuite revenu sur ses premières remarques en déclarant : "Eh bien, ce n'est pas très bon, mais cela va susciter une sympathie immédiate." À ce moment-là, on pensait que beaucoup plus de personnes, environ 20 000, avaient été tuées au World Trade Center que ce qui s'est avéré être le cas par la suite. Comme le montre tout ceci, alors que la mort d'êtres humains ordinaires est une catastrophe absolue pour eux et leurs familles, nos dirigeants voient souvent une lueur d'espoir dans notre douleur - une chance de faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, mais qu'ils n'ont pas pu faire auparavant.