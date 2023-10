Des agents ukrainiens formés par la CIA ont utilisé une cage à chat pour faire passer la bombe qui a tué la fille d'un philosophe russe (Daily Caller)

Des agents ukrainiens formés par la CIA ont utilisé une cage à chat pour faire passer la bombe qui a tué la fille d'un philosophe russe Article originel : CIA-Trained Ukrainian Operatives Used Cat Carrier To Smuggle Bomb That Killed Russian Philosopher’s Daughter Par Kay Smythe Daily Caller, 25.10.23

Des agents ukrainiens formés par la CIA ont utilisé une cage à chat pour introduire clandestinement des pièces de bombes en Russie afin de commettre un assassinat, a rapporté lundi le Washington Post.



Les pièces utilisées pour fabriquer la bombe qui a tué Darya Dugina, la fille de l'auteur nationaliste russe Alexandre Dugin, ont été introduites clandestinement dans le pays par une mère et sa fille de 12 ans, selon le Post. Les deux femmes ont réussi à passer la frontière entre l'Ukraine et la Russie avec les pièces dela bombe à l'intérieur d'une cage à chat, en encombrant leur voiture et en semblant "à peine digne de l'attention des agents de sécurité russes", a rapporté le journal.

La caisse de transport pour chats renfermait un compartiment secret contenant les éléments de la bombe. Il faudra encore quatre semaines avant qu'elle n'atteigne sa destination finale et ne mette fin à la vie de Mme Dugina, 29 ans, selon la chaîne PBS. La Russie a immédiatement accusé les services de sécurité intérieure ukrainiens (SBU) d'être à l'origine de l'attentat, et le SBU en a depuis accepté la responsabilité, selon le Post. Le journal a également rapporté que "les officiels reconnaissent" qu'Alexander, et non Daria, était la cible visée...

