Netanyahu avait été informé d'un risque d'attaque du Hamas avant le 7 octobre. Il a dû présenter ses excuses. Black out total dans les Jts de 13h et 20h des grandes chaînes du PAF sur la crise politique en Israël

Ce 29.10.23, le gouvernement d'union nationale israélien a connu un tremblement de terre. Netanyahu a déclaré sur X (anciennement twiter) que les services de renseignement et l'armée ne l'avaient pas informé des risques d'attaque du Hamas avant le 7 octobre. Cela a été un véritable séisme dans le landernau politique israélien fissurant l'union nationale. Yaïr Lapid a révélé qu'il avait été informé comme lui dès le 20.09.23 : Lapid écrit qu’« à la veille de Yom Kippour, le 20 septembre, j’ai publié un avertissement inhabituel contre une violente flambée de violences sur plusieurs scènes. Les documents de renseignement sur lesquels je me suis appuyé ont également été soumis à Nétanyahou. Ceux qui ont apporté les renseignements sont les mêmes membres des services de sécurité que Nétanyahou accuse désormais de ne pas avoir alerté ».

Netanyahu après avoir retiré son tweet a dû s'excuser et certains ont demandé sa démission.. Et bien figurez-vous qu'aucune grande chaîne du P.A.F n'a évoqué dans ses Jts de 13h et 20h de France 2, France 3 et Tf1. Etonnant non ?



Voici quelques infos à ce sujet dans différents médias ce 29.10.23 qui n'ont visiblement pas franchi les frontières des grandes chaînes du P.A.F :

The Guardian 29.10.23 (17h20) Résumé de la situation à l'heure actuelle : L’un des principaux hommes d’affaires d’Israël, Amnon Shashua, a appelé à l’éviction immédiate du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de son gouvernement . Dans une réprimande publique très médiatisée du secteur privé israélien, Shashua, le chef de la société de technologies automobiles autonomes Mobileye, a déclaré que le gouvernement de Netanyahou était coupable d'« échecs, de dissonance et d’incompétence ».