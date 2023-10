[Vidéo] Entre Tel-Aviv et Ramallah, la journée d'équilibriste d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. "Battue" pendant l'enlèvement, puis "bien traitée" : le premier témoignage d'une ancienne otage du Hamas. (Les Informés/ France Info)

Les thèmes :

Entre Tel-Aviv et Ramallah, la journée d'équilibriste d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Entre soutien aux Israéliens et aux Palestiniens, le président français s'est montré mesuré. Qu'a-t-il dit à Benyamin Netanyahou et à Mahmoud Abbas? Qu'est-ce que cette "coalition internationale" contre le Hamas qu'il propose?

"Battue" pendant l'enlèvement, puis "bien traitée" : le premier témoignage d'une ancienne otage du Hamas. Yocheved Lifshitz, 85 ans a raconté sa détention depuis un hopital de Tel-Aviv. Qu'apprend-on de son récit ?

Les informés :

Albert Zennou, rédacteur en chef du service politique du Figaro.

Laurent Mouloud, rédacteur en chef-adjoint à L’Humanité.

Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain français, auteur du Blog nepassubir.fr.

Bertrand Gallicher, grand reporter, Rédaction Internationale de Radio France.

Retrouvez l'intégralité des informés du mardi 24 octobre 2023 :