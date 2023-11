Alastair Crooke (ancien diplomate britannique) : Évaluer les justifications morales d'Israël (Vidéo)

Alastair Crooke (fmr British Diplomat ): Evaluating Israel's Moral Justifications/ Alastair Crooke (ancien diplomate britannique) : Évaluer les justifications morales d'Israël Rejoignez notre conversation avec Alastair Crooke, qui suscite la réflexion, et plongez dans le paysage complexe des actions d'Israël dans le contexte de l'éthique et de la moralité. Nous nous lançons dans une exploration nuancée, en examinant de manière critique les aspects historiques, politiques et sociaux qui contribuent aux justifications morales d'Israël.