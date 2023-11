"Échec dans la prévention d'un génocide" : Biden poursuivi en justice alors que les États-Unis fournissent des armes et soutiennent l'assaut israélien sur Gaza (Democracy Now!)

Alors qu'Israël rejette les appels internationaux de plus en plus nombreux en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, le Centre pour les droits constitutionnels des États-Unis poursuit le président Biden pour n'avoir pas empêché un génocide. Le centre demande une ordonnance d'urgence pour empêcher M. Biden, le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la défense Lloyd Austin de continuer à fournir des fonds militaires, des armes et un soutien diplomatique à Israël. Katherine Gallagher, avocate principale du Centre pour les droits constitutionnels, soutient que les États-Unis sont complices d'Israël dans le "crime des crimes" en "aidant et en encourageant le génocide" par une aide militaire, des conseillers et un soutien politique, malgré des signes clairs d'intention de punir collectivement la population palestinienne.



Source : Démocracy Now! “Failure to Prevent Genocide”: Biden Sued as U.S. Provides Arms & Support for Israel’s Gaza Assault