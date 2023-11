Le vote de censure contre Rashida Tlaib crée un précédent de criminalisation de l’opposition au génocide à Gaza (WSWS)

Le vote de la Chambre des représentants des États-Unis visant à censurer la représentante Rashida Tlaib (Démocrate-Michigan) pour son opposition au génocide israélien à Gaza est une attaque sans précédent contre les droits démocratiques. Tlaib, la seule Américaine d’origine palestinienne à la Chambre, est la première représentante depuis la guerre de Sécession à être censurée pour s’être exprimée sur ses convictions politiques. Vingt-deux démocrates et la quasi-totalité des républicains se sont joints au vote de censure.



Le World Socialist Web Site et le Parti de l’égalité socialiste s’opposent à cette censure et la condamnent. En dépit de nos désaccords fondamentaux, en tant que socialistes, avec la députée du Parti démocrate, cette action s’inscrit dans le cadre d’un effort systématique du gouvernement Biden, de ses alliés de l’OTAN et des gouvernements capitalistes du monde entier qui vise à réprimer un mouvement de protestation de masse qui se développe contre le génocide des Palestiniens par Israël. En appelant à un cessez-le-feu à Gaza, Tlaib ne fait que donner une expression limitée aux sentiments non seulement de ses électeurs, mais aussi de la majorité de la population américaine.

La Maison-Blanche est libre d’envoyer des bombes pour massacrer des enfants palestiniens – sans même indiquer combien – et des membres du Congrès comme le sénateur Lindsey Graham sont libres de prôner une «guerre totale» contre ce qu’il appelle «la population la plus extrémiste de la planète». Mais il est interdit de critiquer verbalement ce qui est clairement un génocide et une grave violation du droit international.



Le vote intervient dans un contexte de massacre à Gaza, où plus de 10.000 Palestiniens ont été tués par des bombes, des missiles et des obus d’artillerie israéliens, la grande majorité des victimes étant des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le nombre de victimes devrait encore augmenter à mesure que les forces de défense israéliennes poursuivent leur invasion terrestre et resserrent leur étau autour de la ville de Gaza, le plus grand centre de population de la minuscule enclave.

En réaction, des millions de personnes sur tous les continents habités sont descendues dans la rue dans le cadre de manifestations mondiales simultanées. Le week-end dernier, 300.000 personnes ont défilé à Washington DC, accusant le président américain Joe Biden de génocide.

L’action de la Chambre des représentants des États-Unis s’inscrit dans une vague mondiale d’attaques contre les droits démocratiques, toutes les grandes puissances s’efforçant d’interdire l’escalade des manifestations populaires s’opposant à l’assaut militaire israélien contre une population en grande partie sans défense. Ces gouvernements sont en guerre contre leur propre peuple, où l’opposition au génocide de Gaza est largement répandue.

En Grande-Bretagne, le gouvernement conservateur cherche à interdire les manifestations qui ont mobilisé jusqu’à un demi-million de personnes, dans le cadre de ce que la ministre de l’Intérieur (ministre en chef de la police) Suella Braverman a qualifié de «marches de la haine».

En Allemagne, on a interdit les drapeaux palestiniens et autres symboles, de même que les photos des victimes de Gaza et les tracts et pancartes portant des slogans en faveur de la résistance palestinienne à l’oppression israélienne. Dans toute l’Europe, les manifestations de masse contre le massacre à Gaza se heurtent à la répression et à la censure. En Inde, qui compte plus de 200 millions de musulmans, le gouvernement de Narendra Modi a interdit les manifestations contre la tuerie de Gaza au Cachemire, le seul État à majorité musulmane.



Dans tous ces pays, les gouvernements capitalistes et les médias corporatistes avancent la même affirmation bidon: l’opposition au massacre israélien constitue de l’antisémitisme, ceux qui manifestent contre le génocide sont en fait motivés par l’hostilité envers le peuple juif – même si les manifestants sont eux-mêmes juifs!

L’une des principales armes de cette campagne de diffamation est l’affirmation selon laquelle le slogan repris par de nombreux manifestants et affiché sur d’innombrables pancartes, «La Palestine sera libre du fleuve à la mer», est un appel codé à l’extermination des Juifs qui vivent en Israël. C’est le principal argument avancé lors du débat à la Chambre des représentants des États-Unis sur la résolution de censure à l’encontre de Rashida Tlaib.

«Du fleuve à la mer» est un slogan de longue date du mouvement de résistance palestinien et exprime la perspective de libérer le peuple palestinien de l’oppression sioniste sur l’ensemble du territoire allant du Jourdain à la mer Méditerranée, qui comprend la Cisjordanie, la bande de Gaza et l’actuel État d’Israël.

Le WSWS appelle à la fin de l’État capitaliste sioniste réactionnaire, dont l’existence est basée sur le vol colonialiste de la terre palestinienne. Cela est maintenu depuis 75 ans par une oppression brutale et des actes de violence incessants qui ont abouti aujourd’hui à un génocide pur et simple. L’affirmation selon laquelle l’opposition aux meurtres de masse perpétrés par l’État israélien relève de l’«antisémitisme» est un mensonge méprisable et une diffamation à l’encontre du peuple juif.

Nous prônons la création d’un État démocratique et laïque sur l’ensemble du territoire de la Palestine, dans lequel les Israéliens et les Arabes d’aujourd’hui, quelle que soit leur appartenance religieuse ou non, jouiront de droits égaux et vivront côte à côte. Cet objectif est indissociable de la lutte pour la création d’un État socialiste uni au Moyen-Orient, dans le cadre de la révolution socialiste mondiale.

La censure de Rashida Tlaib est en fait une interdiction de critiquer la politique du gouvernement israélien. Il ne s’agit toutefois pas d’une mesure prise simplement pour soutenir Benjamin Netanyahou et sa bande de fascistes et de fanatiques religieux. Israël fonctionne comme un instrument de la politique étrangère américaine. Il fait partie d’un plan de guerre beaucoup plus large de l’impérialisme américain, qui comprend la guerre par procuration des États-Unis et de l’OTAN contre la Russie en Ukraine, et maintenant la menace d’un conflit direct avec l’Iran en utilisant l’invasion de Gaza comme déclencheur. À cela s’ajoute l’intensification des préparatifs militaires en vue d’une guerre contre la Chine en Extrême-Orient.

Mardi, le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a réitéré le mantra adopté par la Maison-Blanche de Biden chaque jour depuis que les bombes et les missiles israéliens – la plupart fournis par le Pentagone – ont commencé à frapper Gaza. Le gouvernement américain n’a pas de «lignes rouges» en ce qui concerne ce qu’Israël peut faire pour déplacer, enlever ou tuer des Palestiniens. Le meurtre de masse est la politique, non seulement du régime israélien, mais aussi du gouvernement Biden.

Au fur et à mesure de l’escalade de la guerre menée par les États-Unis, l’opposition populaire s’exprimera de plus en plus, y compris par des grèves menées par des sections de la classe ouvrière pour perturber la production et la distribution d’armes et de matériel de guerre fabriqués par les États-Unis. La censure de Rashida Tlaib est une attaque préventive contre de telles «interférences» venant d’en bas.

Un parallèle historique existe à cette politique qui consiste à chercher à interdire des discours de peur qu’ils n’alimentent un mouvement politique de masse. Si Rashida Tlaib est le premier membre de la Chambre des représentants des États-Unis à être censuré uniquement pour son discours politique, il y a un autre représentant qui a été censuré pour ses actions politiques. Joshua Giddings, représentant de l’Ohio, a été censuré en 1842 pour avoir enfreint ce que l’on appelait la «règle du bâillon», imposée par la majorité démocrate pro-esclavagiste en 1836, après qu’un flot de pétitions et de résolutions anti-esclavagistes eut été soumis à la Chambre. Cette règle, en vigueur jusqu’en 1844, interdisait toute discussion ou proposition à la Chambre sur le sujet de l’émancipation.

Giddings présenta une série de résolutions en faveur de 128 esclaves qui se sont rebellés et ont pris le contrôle du navire négrier américain Creole en 1841. Ils l’ont détourné de sa route, de la Virginie vers le marché aux esclaves de La Nouvelle-Orléans, et ont forcé l’équipage à les conduire aux Bahamas, alors territoire britannique, où l’esclavage avait été aboli. Les autorités coloniales ont déclaré les esclaves libres, mais le gouvernement américain, sous la présidence de John Tyler, a intenté une action en justice pour qu’ils soient rendus à leurs propriétaires.



Comme l’a écrit l’historien James Oakes:

Les collègues de Giddings votèrent immédiatement, à plus de deux contre un, le dépôt de ses neuf résolutions, puis le censurèrent pour avoir introduit des idées aussi scandaleuses à la Chambre des représentants. Giddings démissionna du Congrès et retourna dans l’Ohio, où il se présenta aux élections et fut réélu à la Chambre des représentants par un vote écrasant («Freedom National: The Destruction of Slavery in the United States, 1861-1865», pp 25-26)



Les membres de la Chambre des représentants qui ont voté pour censurer Rashida Tlaib, les fonctionnaires du gouvernement Biden qui cherchent à criminaliser les manifestations propalestiniennes, que ce soit sur les campus ou dans les rues, et tous les gouvernements du monde entier qui cherchent à réprimer ces manifestations de masse contre le génocide, suivent donc les traces des défenseurs de la slavocratie d’avant la guerre de Sécession. Ils sont terrifiés à l’idée que tout commentaire, même de la part d’un membre du Congrès, puisse servir d’allumette à la poudrière de l’opposition sociale.

Il est cependant trop tard. Malgré les efforts des gouvernements pour intimider les opposants au génocide israélo-impérialiste à Gaza et pour criminaliser les manifestations, un puissant mouvement de masse contre la guerre impérialiste a émergé et gagne en force.

Mais la censure de Tlaib doit être considérée comme un avertissement: la classe dirigeante, désespérée face à un mouvement de masse grandissant, utilisera tous les moyens nécessaires pour réprimer l’opposition populaire. Il est urgent d’approfondir et d’élargir le mouvement mondial contre le génocide à Gaza en le fusionnant avec le mouvement de grève croissant de la classe ouvrière et en l’armant d’une perspective socialiste.

(Article paru en anglais le 9 novembre 2023)