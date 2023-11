Un professeur d'histoire israélien est arrêté pour avoir publié des messages contre l'assaut militaire à Gaza (Newsbook)

Un professeur d'histoire israélien est arrêté pour avoir publié des messages contre l'assaut militaire à Gaza Article originel : Israeli history teacher arrested over posts against military assault on Gaza Par Jurgen Balzan Newsbook, 15.11.23

Un professeur d'histoire israélien a été agressé et arrêté par les forces de sécurité du pays pour avoir publié sur Facebook un message appelant à la fin de l'assaut militaire contre Gaza, au cours duquel plus de 11 000 personnes ont été tuées, principalement des femmes et des enfants.



Vendredi, le tribunal de première instance de Jérusalem a prolongé de quatre jours la détention provisoire de Meir Baruchin, un professeur d'histoire de Jérusalem qui a publié sur Facebook des messages s'opposant aux opérations de l'armée à Gaza et faisant preuve de compassion pour les souffrances des Palestiniens de Gaza.

La municipalité de Petah Tikva a déposé une plainte contre le professeur la semaine dernière, après que la ville l'a licencié de son poste d'enseignant en raison de 15 de ses messages sur Facebook.

La plupart d'entre eux ont été rédigés avant l'assaut militaire du 7 octobre.

L'un des messages de Baruchin qui a attiré l'attention de la police, et que le juge a cité dans sa décision, a été écrit le 8 octobre. "Aujourd'hui aussi, le bain de sang continue en Cisjordanie", a-t-il écrit, après quoi il a donné les noms et les âges des deux Palestiniens qui ont été tués, âgés de 14 et 24 ans...



