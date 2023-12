Zelensky annonce des pourparlers de paix en Suisse

Selon le Tages Anzeiger, "Selenski kündigt überraschend Friedens­gespräche in der Schweiz an" ("Zelenski surprend en annonçant des pourparlers de paix en Suisse"). Zelensky a annoncé hier des pourparlers de paix avec la Russie en Suisse pour le mois prcchain en marge du forum de Davos.

Zelensky aurait envoyé un Tweett d'Argentine où il est allé salué l'investiture du nouveau président Javier Milei. Dans ce tweet, il déclare "J'ai remercié l'Uruguay d'avoir envoyé son représentant à la dernière réunion sur la formule de paix, et j'ai exprimé l'espoir que l'Uruguay participerait au prochain cycle de pourparlers en Suisse".