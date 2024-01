Comment l’armée israélienne a utilisé Ezra Yachin, vétéran de 95 ans du massacre de Deir Yassin, pour « motiver » les troupes (WSWS)

Dans un passage remarquable, il a expliqué comment l’armée israélienne avait rappelé le plus ancien réserviste et colon de l’armée israélienne, Ezra Yachin, 95 ans, pour parler aux soldats à l’approche de l’invasion terrestre de Gaza qui a commencé le 27 octobre. Sur fond de couverture médiatique adulatrice, elle avait conduit Yachin dans un véhicule officiel de l’armée, vêtu de treillis militaires et brandissant une arme pour « motiver » les troupes.

Capture d’écran d’Ezra Yachin disant aux troupes israéliennes : « Soyez triomphants, achevez-les et ne laissez personne derrière vous. Effacez leur souvenir. » [Photo: screenshot of video/Middle East Eye/X]

Il a ajouté qu’il n’y avait « aucune excuse », puisque le Hezbollah « pourrait lancer des frappes aériennes » et que « les Arabes d’ici pourraient nous attaquer ». « Tout Juif possédant une arme devrait sortir et les tuer. Si vous avez un voisin arabe, n’attendez pas, allez chez lui et tirez-lui dessus », a déclaré Yachin. « Nous assisterons à des choses dont nous n’avons jamais rêvé. Qu’on les bombarde pour les effacer », a-t-il ajouté. « Toutes les prophéties envoyées par les prophètes sont sur le point de se réaliser. »

Yachin a déclaré dans une vidéo qui a fait le tour du web (voir l’affichage sur X ci-dessous) : « Soyez triomphant, éliminez-les et ne laissez personne derrière. Effacez leur souvenir », ajoutant : « Effacez-les, ainsi que leurs familles, leurs mères et leurs enfants. Ces animaux ne peuvent plus vivre. »

Dans sa jeunesse, Yachin avait servi comme soldat de combat au sein du Stern Gang paramilitaire, officiellement connu sous le nom de Lehi, dont le but déclaré était de chasser les Britanniques, qui dirigeaient alors la Palestine sous mandat de la Société des Nations, au moyen d’attaques terroristes et ainsi permettre l’immigration sans restriction des Juifs en Palestine et la formation d’un État juif. Le Stern Gang et l’Irgun, dont il s’était séparé en 1940, appartenaient à l’aile fasciste du mouvement sioniste associé aux révisionnistes, dirigé par Vladimir Jabotinsky.

Yachin a expliqué dans une interview à la presse : « Je parle aux soldats, je les encourage et je renforce leur moral. Je leur explique que nous ne sommes pas dans l’Europe nazie et que nous ne permettrons à personne de nous faire ce que les nazis ont fait. » Il était clair pour lui que « le Hamas est le nazi d’aujourd’hui ». Il a ajouté : « Je veux être avec les combattants et leur donner l’esprit combatif de la clandestinité, leur inculquer l’esprit juif et les préparer à la guerre. »

Leurs descendants politiques ont ensuite formé le parti Herut et finalement le parti Likoud du premier ministre Benjamin Netanyahou. Le leader de l’Irgun, Menachem Begin, occupa le poste de premier ministre de 1977 à 1983, tandis que le chef du Stern Gang, Yitzhak Shamir, devint premier ministre en 1983. Le père de Netanyahou était un militant révisionniste et devint le secrétaire personnel de Jabotinsky.

Leurs organisations paramilitaires, l’Irgun et le Stern Gang, assassinèrent des responsables britanniques, dont Lord Moyne, le ministre britannique résidant au Moyen-Orient, au Caire en 1944, bombardèrent l’ambassade britannique à Rome en octobre 1946 et assassinèrent en 1948 le médiateur de l’ONU, le comte Folke Bernadotte, qu’ils considéraient comme une marionnette des Britanniques et des Arabes et donc une menace pour l’État émergent d’Israël.

Les révisionnistes étaient très clairs sur le fait que, les Juifs étant minoritaires en Palestine, un État juif signifierait nécessairement l’expulsion de la population arabe pour garantir son caractère juif. Au cours des années 1930, ils se sont orientés vers les régimes fascistes d’Allemagne, d’Italie et de Pologne, dans le but de s’assurer un allié international fort pour les aider à expulser les Britanniques de Palestine, au point de proposer de soutenir l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont mené une campagne de terreur visant à chasser les Britanniques et à établir un État juif sur l’ensemble du territoire de la Palestine biblique, y compris la Transjordanie.

L’Irgun et le Stern Gang ont mené une guerre brutale contre les Palestiniens, attaquant leurs villes et villages et tuant plusieurs milliers de personnes sur une période d’environ 30 ans jusqu’en 1948. L’un de leurs actes terroristes les plus tristement célèbres a été leur attaque contre le village palestinien de Deir Yassin, dans la banlieue de Jérusalem, dans laquelle le criminel de guerre Yachin a joué un rôle actif. Les groupes terroristes ont massacré entre 117 et 250 hommes, femmes et enfants, allant de maison en maison pour chasser les Palestiniens.

La photo montre des réfugiés palestiniens venant de Galilée en octobre-novembre 1948. Il s’agissait de l’image de couverture de The Birth of the Palestine Refugee Problem de Benny Morris, Cambridge University Press, 1989. [Photo: Fred Csasznik]

Entre novembre 1947 et la fin du mandat britannique en mai 1948 — avant même la création de l’État d’Israël et la guerre israélo-arabe de 1948-1949 — plus de 375 000 Palestiniens sont devenus des réfugiés, chassés par une combinaison de force, d’atrocités et une campagne de terreur, y compris des meurtres. Sur les 1,4 million de Palestiniens, 425 000 autres ont été déplacés de leurs villes et villages pendant la guerre elle-même, la majorité ayant fui vers la Cisjordanie, Gaza et les pays voisins. Israël a veillé à ce que les Palestiniens ne puissent pas retourner dans leurs villages, en rasant leurs maisons, en construisant dessus et en plantant des forêts à leur place.

Yachin, propagandiste du nettoyage ethnique

Yachin, connu comme « le plus ancien réserviste des FDI », a passé sa vie à donner des conférences aux soldats des FDI. Selon l’armée israélienne, il a donné plus de 9 000 conférences aux militaires depuis 1973, racontant les atrocités qui ont conduit à la création de l’État d’Israël et à la guerre qui a suivi. En 2018, le grand rabbin des FDI l’a récompensé pour ses services en le promouvant au grade de premier sergent. En acceptant le prix, Yachin s’est vanté du fait que la première chanson qu’il avait apprise dans sa jeunesse était l’hymne de Léhi :

Nous sommes des soldats inconnus, sans uniforme

Et autour de nous la peur et l’ombre de la mort

Nous avons tous été enrôlés à vie.

Seule la mort nous fera sortir des rangs,

Les jours rouges d’émeutes et de sang

Dans les nuits sombres du désespoir

Dans les villes et les villages, lèverons-nous notre bannière

Sur laquelle sont inscrites défense et conquête

Parmi les leçons que Yachin a cherché à transmettre concernant le massacre de Deir Yassin, il y avait sa déclaration : « Pour prendre une maison, il fallait soit lancer une grenade, soit y entrer sous couvert d’un déluge de feu. »

L’utilisation de Yachin par les FDI pour « motiver » les troupes est intervenue cinq jours seulement après l’incursion palestinienne en Israël du 7 octobre. Cela faisait partie d’une campagne de propagande ignoble visant à attiser et à inciter à une atmosphère génocidaire parmi les réservistes nouvellement appelés, dont beaucoup s’étaient engagés, au cours des manifestations antigouvernementales qui ont duré des mois, à refuser de servir dans l’armée. Il s’agissait d’envoyer le message qu’il n’y a « aucune limite » qu’Israël ne franchirait pas pour chasser les Palestiniens de Gaza. Cela n’a suscité aucune opposition, ni même aucune mention, de la part des dirigeants du mouvement de protestation qui a duré des mois contre les efforts de Netanyahou pour donner à son gouvernement des pouvoirs dictatoriaux.

Le fascisme réhabilité

Le choix de Yachin comme modèle à émuler était un exemple flagrant de la manière dont la guerre s’accompagne d’une tentative systématique de réhabiliter le programme de nettoyage ethnique et du fascisme des révisionnistes. Le fait qu’il ait été largement adopté sans commentaires dans les médias du monde entier et surtout de la part des bailleurs de fonds d’Israël à Washington témoigne de la façon dont le fascisme est en train d’être réhabilité et ressuscité à travers le monde.