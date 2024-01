Des agents infiltrés du FBI ont aidé des adolescents autistes à planifier leur voyage pour rejoindre l’Etat islamique (The Intercept)

Des agents infiltrés du FBI ont aidé des adolescents autistes à planifier leur voyage pour rejoindre l’EI Article originel : Undercover FBI Agents Helped Autistic Teen Plan Trip to Join ISIS Par Murtaza Hussain The Intercept, 11.01.24

Quatre agents du FBI se faisant passer pour des membres de l’Etat islamique ont commencé à discuter en ligne avec Humzah Mashkoor à l’âge de 16 ans. Il a été arrêté pour terrorisme quelques semaines après son 18e anniversaire.





Humzah Mashkoor venait de passer la sécurité à l’aéroport international de Denver quand le FBI est arrivé. Les agents étaient venus arrêter le jeune homme de 18 ans, qui a reçu un diagnostic de déficience intellectuelle, et l’ont accusé de crimes liés au terrorisme. Au moment de l’arrestation, Mashkoor lisait « Diary of a Wimpy KidOpens in a new tab », un livre écrit pour les élèves du primaire.

Mashkoor s’était rendu à l’aéroport le 18 décembre pour se rendre à Dubaï, puis en Syrie ou en Afghanistan, dans le cadre de son prétendu complot pour rejoindre l’État islamique. Le voyage avait été stimulé par plus d’un an d’échanges en ligne à partir du moment où Mashkoor avait 16 ans avec quatre personnes qu’il croyait être des membres de l’Etat islamique. Selon la plainte criminelle du ministère de la Justice, les quatre agents du FBI étaient en fait sous couverture. À la suite de ses conversations avec le FBI, Mashkoor pourrait faire face à une longue peine pour avoir tenté de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste.

Lors d’une première audience, des membres de la famille ont déclaré que Mashkoor, qui avait eu 18 ans quelques semaines avant l’arrestation, avait des difficultés intellectuelles et avait reçu un diagnostic d’autisme. Malgré la reconnaissance du soutien familial de Mashkoor et de son jeune âge, le juge a ordonné qu’il soit détenu en attendant son procès.

« La Cour n’a pas perdu de vue le fait que M. Mashkoor est un jeune homme qui a peut-être une maladie mentale et qui a reçu un diagnostic d’autisme hautement fonctionnel. Il est clair qu’il jouit d’un soutien familial considérable », a déclaré le juge. « Mais à la lumière de cette preuve, il n’y a pas d’assurance raisonnable ici que le tribunal peut tout simplement considérer que le défendeur est simplement un jeune homme. »...

