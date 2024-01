La Cour suprême de l’ONU entendra l'affaire de génocide contre Israël la semaine prochaine (Al Mayadeen)

La Cour suprême de l’ONU entendra l'affaire de génocide contre Israël la semaine prochaine

Article originel : UN top court to hear genocide case against Israel next week

Al Mayadeen, 5.01.24

L’Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice d’exhorter Israël à arrêter sa guerre contre Gaza, que l’occupation a rejeté "avec dégoût."