Le Soudan est confronté à une "tempête parfaite" de faim et de maladie, avertit l'OMS (Sudan Tribune)

Le Soudan est confronté à une "tempête parfaite" de faim et de maladie, avertit l'OMS Article originel : Sudan faces “perfect storm” of hunger and disease, warns WHO Sudan Tribune, 14.02.24

14 février 2024 (GENÈVE) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé aujourd'hui un avertissement sévère, qualifiant la situation sanitaire au Soudan de "tempête parfaite" en raison de l'imminence de la faim et des maladies endémiques.

On craint de plus en plus que la prochaine période de soudure ne déclenche une famine catastrophique dans les zones vulnérables.

Lors d'une conférence de presse à Genève mercredi, Peter Graaff, représentant par intérim de l'OMS au Soudan, a déclaré que la crise actuelle est aggravée par la relation synergique entre la malnutrition et la maladie.

Les personnes mal nourries, en particulier les enfants et les femmes enceintes, sont plus susceptibles de souffrir de conséquences graves, voire mortelles, de maladies telles que la diarrhée, la pneumonie et la rougeole, en particulier lorsqu'elles n'ont pas accès aux soins de santé de base, a déclaré M. Graaff.

Mme Graaff a souligné que "la situation au Soudan était une tempête parfaite, car le système de santé était à peine fonctionnel, le programme de vaccination des enfants s'effondrait et les maladies infectieuses se propageaient".

Les maladies infectieuses sévissent, avec plus de 10 000 cas de choléra, 5 000 cas de rougeole, 8 000 cas de dengue et un nombre impressionnant de 1,2 million de cas de paludisme.

Le Soudan est aujourd'hui confronté à la plus grande crise de déplacement au monde, avec huit millions de personnes forcées de fuir leur foyer. M. Graaff, qui a été le témoin direct de la situation désastreuse au Soudan et au Tchad, a décrit des abris surpeuplés, dépourvus d'accès aux produits de première nécessité tels que l'eau, l'assainissement, la nourriture et les soins de santé.

La crise humanitaire est immense : 25 millions de Soudanais ont besoin d'aide, 18 millions souffrent d'une faim aiguë et 5 millions sont au bord de la famine.