J153. Rapport sur la guerre en Palestine. Plus d'une vingtaine de prisonniers palestiniens sont « morts » dans les camps de détention israéliens/ Discussions sur une trêve : le Hamas confirme que sa délégation quitte Le Caire / L’Afrique du Sud demande à la CIJ des mesures d’urgence supplémentaires contre Israël (Vidéo)

« Opération déluge d'Al-Aqsa» Jour 153 : Plus de deux dizaines de prisonniers palestiniens sont « morts » dans les camps de détention israéliens

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 153: Over 2 dozen Palestinian captives have ‘died’ in Israeli detention camps

Mondoweiss, 7.03.24





Au moins 20 Palestiniens sont morts de malnutrition et de déshydratation à Gaza, selon les responsables de la santé. Pendant ce temps, de nouveaux rapports des médias israéliens indiquent que 27 prisonniers palestiniens qui étaient détenus dans des "cages de fortune" israéliennes sont morts.