Siège et famine : comment Israël entrave l’aide à Gaza (Refugees International)

Siège et famine : comment Israël entrave l’aide à Gaza Article originel : Siege and Starvation: How Israel Obstructs Aid to Gaza Refugees International, 09.03.24

Résumé

Les attaques brutales du 7 octobre contre le Hamas, qui ont tué plus de 1000 Israéliens, ont suscité une réponse militaire massive visant à éradiquer le Hamas à Gaza. La conduite de l’intervention militaire israélienne qui a suivi a causé des morts et des souffrances disproportionnées parmi les civils à Gaza, générant des conditions de famine tout en entravant et en sapant la réponse humanitaire.

En dépit de ses prétentions à faciliter l’aide humanitaire, la recherche et l’analyse de Refugees International montrent que la conduite israélienne a constamment et sans fondement entravé les opérations d’aide à Gaza, bloqué les opérations de secours légitimes, et a résisté à la mise en œuvre de mesures qui augmenteraient véritablement le flux d’aide humanitaire à Gaza.

Une équipe de Refugees International s’est rendue en Égypte, en Jordanie et en Israël en janvier 2024, où elle a interrogé les principaux acteurs de la réponse humanitaire, les personnes déplacées à l’intérieur de Gaza et les personnes qui avaient récemment fui le conflit. Nos recherches montrent clairement que les conditions à l’intérieur de Gaza sont apocalyptiques. Après cinq mois de guerre, les Palestiniens ont du mal à trouver de la nourriture, de l’eau, un abri et des médicaments de base. La famine est déjà généralisée et s’aggrave.

Les politiques et la conduite israéliennes provoquent une crise humanitaire d’origine humaine. Refugees International a constaté un refus systématique et arbitraire de biens humanitaires légitimes d’entrer à Gaza; un processus d’inspection et d’approbation israélien très compliqué sans instructions claires ou cohérentes; des refus fréquents de mouvements humanitaires à Gaza; des indications claires qu’Israël n’a pas réussi à établir une déconfliction humanitaire fonctionnelle; et des attaques persistantes contre les infrastructures humanitaires, sanitaires, alimentaires, électriques et autres de Gaza qui ont simultanément affaibli l’effort d’aide et augmenté les besoins.



La conduite d’Israël dans ses attaques à Gaza remet en question son adhésion au droit international humanitaire (DIH), ainsi que la propriété et la légalité des États-Unis qui continuent de lui fournir des armes. Maintenant, deux nouveaux mécanismes obligent à examiner de plus près la conduite du gouvernement israélien. La Cour internationale de justice (CIJ) a publié des mesures provisoires juridiquement contraignantes ordonnant à Israël de faciliter le flux de l’aide et de réduire les souffrances humanitaires à Gaza. En février, l’administration Biden a également publié un Mémorandum sur la sécurité nationale (NSM-20) exigeant l’assurance que les pays recevant une aide américaine en matière de sécurité faciliteront activement la fourniture d’aide humanitaire, ou risquent de suspendre l’aide américaine en matière de sécurité. Bien qu’Israël n’ait pas été spécifiquement mentionné dans la NSM-20, il est tenu de se conformer à ses conditions.

L’affaire de la CIJ et la NSM-20 définissent toutes deux des attentes claires quant à la conduite d’Israël en ce qui concerne la facilitation de l’action humanitaire à Gaza. Mais l’analyse de Refugees International révèle qu’Israël ne se conforme manifestement pas aux mesures provisoires de la CIJ et aux termes de la NSM-20 en ce qui concerne la livraison d’aide humanitaire à Gaza. Nous émettons les recommandations urgentes suivantes sur les mesures que les parties au conflit, les agences d’aide et les États membres clés devraient prendre pour remédier à la situation...

