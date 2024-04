Un nouveau rapport de l’ONU décrit l’anatomie d’un génocide à Gaza (Mondoweiss)

Un nouveau rapport de l’ONU décrit l’anatomie d’un génocide à Gaza

Article originel : New UN report outlines the ‘Anatomy of a Genocide’ in Gaza

Par Jonathan Ofir

Mondoweiss, 04.04.24



Un nouveau rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies Francesca Albanese montre comment Israël a subverti le droit international pour fournir une couverture juridique au génocide.